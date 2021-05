Paraguay: Stevia, amarga historia de un endulzante natural

Escribe Vanina Lombardi

Mayo 5, 2021

El texto no habla de las características y bondades de la planta. Tampoco sobre la alimentación saludable. Sus temas son la ciencia y la tecnología, pero también, y muy especialmente, los procesos de producción, apropiación y expropiación del conocimiento, y de cómo estos factores influyen en la generación de valor, en el desarrollo económico y en la desigualdad social. Todo esto a través de un caso particular que busca reflejar lo universal y recuperar la totalidad.

No obstante, algunas compañías paraguayas intentaron alcanzar saltar la barrera tecnológica. Con ese objetivo hicieron inversiones muy importantes en dólares para comprar la tecnología de refinamiento en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, no lograron llegar a la cuota y terminaron absorbidas por las multinacionales dueñas de las patentes del proceso de refinación, incluso en los casos en los que las compañías paraguayas tenían los derechos de propiedad intelectual. “Fueron absorbidas por la vorágine del capitalismo globalizado”, dice Liaudat, quien subraya la necesidad de pensar un régimen de propiedad intelectual en función del modelo de sociedad deseado.

“En este caso, esas barreras no hubiera funcionado si la FAO y la OMS no hubieran operado como lo hicieron, y no es que no hubo voces discordantes. Por el contrario, el libro reconstruye paso a paso los debates y demuestra que la decisión no estuvo vinculada a criterios de salud ni a modificaciones sobre lo que se conoce sobre la planta. Tampoco hubo refutación alguna de los estudios que existen en Japón, un país en donde la stevia se consume masivamente desde hace cincuenta años”, señala Liaudat. El investigador arrima otro dato: hasta las empresas japonesas se quedaron afuera del mercado global de stevia, aunque siguen teniendo relevancia en el sudeste asiático.