Mèxico_Zapatistas: “Navegando para sembrar vida…”

El Escuadrón 421 renombrará a Europa como Slumil K’ajxemk’op , que significa “tierra insumisa” o “tierra que no se resigna, que no se desmaya”.

Una mujer artesana con blusa bordada de San Juan Chamula camina por la playa rumbo al puesto donde vende con su familia. Atraviesa al menos tres canciones de moda distintas, pasando por tecno-pop, reguetón y ranchera, vendiendo en una charola pulseras, collares, con bordados. Pasa desapercibida. No vende mucho, los turistas bailan, beben, se acuestan en sofisticadas camas de Mar. El sol no perdona. Ella llega a una sombra donde se encuentra una carriola con su hija que observa hacia afuera. Mientras una señora obesa de tez blanca pasa con una carriola extragrande llena de objetos colgados y un bebé dormido.

“Les vamos a compartir (en Europa) que está en riesgo la vida tanto para los de la ciudad como del campo, es tiempo de despertar. Si no hay vida, no habrá nada (…) Hay que luchar contra el capitalismo porque destruye a la madre naturaleza, a nosotros no. Están los hechos que en estos 500 años no hemos destruido, pero el capitalismo sí. Lo ha destruido, lo ha contaminado. Cada vez peor, por eso dijimos de que se va a desmoronar un día, y es ahí donde así a todos nos va a llevar a la fregada”, asegura el subcomandante Moisés en entrevista, quien queda mirando la línea que se hace cuando ya no ve La Montaña donde se juntan el cielo y el mar.