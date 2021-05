Mèxico: Comunicado de nuestros compañeros presos en lucha

A través de este comunicado hacemos brotar nuestras palabras, nuestra voz en solidaridad con la compañera Mónica Caballero que esta en huelga de hambre que han transcurrido 40 días. A través de este medio exijamos al gobierno chileno en especial a quien le compete de conceder sus peticiones pues la compañera presa política no esta sola, pues sus luchas son nuestras luchas, sus martirios son nuestros martirios, su huelga de hambre tambien la hemos vivido, Cada mañana se levanta uno mariado, nuestras fuerzas vitales se merma cada día, las autoridades son iguales que allá pues día tras día hay mucha presión y represalia.

Compañeras les decimos que no están sol@s, hay mch@s compañer@s que están con ustedes, les deseamos mucho animo y micha fuerza para seguir adelante en la lucha. Compañera Mónica te dedico estas pequeñas palabras frases como preso en lucha. Aprendí a vivir la vida que en la cárcel solo luchando se consigue las verdaderas justicias. Aprendí a vivir la vida que la cárcel no puedo callarme, ni sus autoridades pudieron intimidarme. Aprendí a vivir que la cárcel te da fuerza y coraje a través de las injusticias que he vivido. Aprendí a vivir que en la cárcel hay compas que te ayudan a salir adelante. Con mucho amor, con mucho coraje y mucho valor las dedico.