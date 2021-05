Wallmapu: Entrevista con el Lonko Alberto Curamil

Por Pablo Ruiz

8 Mayo, 2021

Entonces frente a eso, nos llamó la atención, porque nosotros ya veníamos con la mala experiencia de la empresa forestal Mininco, por ejemplo, que significó un impacto negativo, digamos, en cuanto a nuestra vida. Entonces, de ver esto acá, eso también me impactó y empecé a ubicar a las comunidades, a conocer a las comunidades. Las comunidades estaban acá, culturalmente, muy bajas en conocimiento. No estaban practicando su cultura, las actividades; así que, dentro de todos estos procesos, en una primera invitación que recibí, de parte de una comunidad, fue, precisamente, para hacerme parte de un We Tripantu que ellos iban a celebrar en un sector.

Así que por ahí nos acercamos y, obviamente, la gente, de alguna manera acostumbrada al asistencialismo; eso significó que ese We Tripantu lo hicieran, a través, no sé si era del programa Origen, con recursos del programa Origen, o con recursos de la Municipalidad de Curacautín.

Entonces me llamó mucho la atención y comenzamos ahí a conversar con la gente y a cambiar un poco esa visión o esa forma que ellos tenían para poder, de alguna manera, mostrarse como mapuche. Así que desde ahí, comencé a hacer un trabajo más que nada con la re-educación y volver a mirar desde la forma en que vivían nuestros ancestros. Y dentro de lo mismo, estaban los rumores de cierta empresa hidroeléctrica. No entendíamos qué significaba eso, pero logramos comprender con el tiempo conversando ahí con las comunidades.

Hoy día está este proceso constituyente, donde muchos hermanos mapuche han decidido participar. Sin embargo, yo creo que hay temas de fondo que no se comentan, y hay personas que no son representativas y que han optado por ser candidatos a constituyentes. Entonces, muchas veces, dentro de todas las movilizaciones prevalecen esos intereses personales de muchos políticos que quieren aprovecharse de las situaciones, de todos los espacios que hoy día se dan, ya sea acá en el Wallmapu o a nivel de país, en Chile, cuando son muy contradictorios en su discurso.

Por lo tanto, no creo que existan muchos cambios, si no se considera, si no se respeta, por ejemplo, o no se ratifica el tratado vigente, el Tratado de Tapihue de 1825.