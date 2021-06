Alfredo Grande: La ùnica verdad es que no hay una ùnica realidad

Un ejemplo de los muchos: un obrero cobra su salario. Con recibo, todo en regla. Mira los créditos y los débitos. En neto a cobrar está la verdad de su salario. Mas no está lo verdadero. La apropiación de plusvalía no figura en el salario. Pero es lo verdadero que pone en superficie el análisis de las políticas económicas que realiza el marxismo. Una persona dice: pienso, luego existo. No avanzo sobre que piensa y menos sobre cómo existe. Sin embargo, lo verdadero es que el fundante de su existencia no puede ser pensado. Eso lo descubrió o lo inventó, que no es tan diferente, el psicoanálisis. La materia, por ejemplo una cacerola, es diferente a la energía, por ejemplo, la llama de gas en la cocina. Es una verdad más que evidente. Pero lo verdadero es la equivalencia entre energía y masa, según la célebre fórmula «E=MC²”.