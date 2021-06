Argentina: Diez millones se alimentan en comedores sociales

. Y genera más temor que el virus. Ni las 638 muertes de ayer en las terapias intensivas, sin aire, aterran más que el vacío en la panza. Un fantasma que ataca en las noches y no deja dormir. Que despierta con gusto feo en la boca y ruidos de temporal entre el estómago y la garganta.en estos tiempos irracionales. Donde se siembra en las banquinas pero el alimento no llega a las mesas. Antes del asentamiento del virus en las vidas más precarias, eran ocho millones. En el peor momento de la parálisis fueron once millones. El desperezarse económico cuando la pandemia se guardó un ratito –apenas- sólo pudo evitar que un millón buscara raciones con un táper en las organizaciones donde nadie vacuna . Ahora, con el invierno y la muerte encima, no se sabe cuántos son. En la fila del barrio o revisando la basura.