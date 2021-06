Argentina: Contra el decreto 949/20 y la entrega del Paraná

” …el mejor gobierno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace feliz al mayor número de individuos; y que la mejor forma y costumbres son aquellas que adopta el mismo número, formando el mejor concepto de su sistema; igualmente es máxima aprobada, y discutida por los mejores filósofos y grandes políticos, que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un estado, sino cuando también en nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad “.

Y mientras eso no cambie, mientras no se toquen los intereses y sobre todo la propiedad privada del poder concentrado, no sólo no va a ser posible recuperar la soberanía popular sobre el Paraná, sino que va a ser imposible recuperar el país para las mayorías populares.