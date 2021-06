Argentina: Graciela Vidaillac de Morales: ¡Hasta la Victoria, compañera!

enviado por ricves@gmail.com

Una nota del compañero y colega Dardo Castro, por quien me enteré de la triste noticia. Las notas al pie son mías.

No conozco una historia tan cinematográfica de aquella época negra como la aquí esbozada (tanto o más que la de Tucho Valenzuela, Raquel Negro y sus hijos, lo que es muchísimo decir) por lo que es de esperar que alguien la escriba con pelos y señales o bien haga una película. Toda la breve historia de ese infame “chupadero” llamado (por equivocación) “Automotores Orletti” (que fue la principal base de la Operación Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur sudamericano) es digno de una serie de TV (ver nota al final). Y, por cierto, si su existencia fue breve, lo fue gracias a la cinematográfica fuga de Graciela y su marido. Si todos los que sobrevivimos a aquella vesanía experimentamos el peso de seguir vivos, no me puedo imaginar el hueco en el alma de Pepe Morales, forzado a dejar en ese infierno a su padre, a su hermano y su cuñada.