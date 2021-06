Argentina: De Punta de Quebracho al negocio exportador

Argentina

La histórica batalla por el Paraná

De Punta de Quebracho al negocio exportador

Escribe Horacio Rovelli

Jun 24, 2021

No siempre fue como hoy. Desde 1846 hasta 1995, el río Paraná fue argentino. El Estado nacional se encargaba de su cuidado, señalización y dragado. El comercio se realizaba con nuestra propia flota mercante. Las embarcaciones se construían y reparaban en astilleros locales, públicos o privados, pero en el país. Antes de Menem, con todas sus limitaciones, la Argentina era un país soberano. Luego de la década privatizadora, los ríos quedaron bajo dominio de las multinacionales. Lo que no pudo la flota anglo-francesa en el siglo XIX lo pudieron las multinacionales en la última década del siglo XX.

Pese al esfuerzo, la situación obliga a permanentes reprogramaciones. También a redoblar los ajustes para que el déficit primario no agrave el endeudamiento. Aun así, el nivel de la deuda pública es inaudito. El comercio exterior acumuló un superávit de 175 mil millones de dólares entre enero de 2000 y mayo de 2021. Sin embargo, y pese a las exitosas renegociaciones de 2005 y 2010, Macri acrecentó la deuda en 100 mil millones. No hubo obras de infraestructura. Se fugaron 86 mil 200 millones. Entre los cien primeros fugadores está Hidrovía S.A. La deuda sirvió para financiar la fuga y profundizar la pérdida de soberanía.

El intercambio comercial declarado – exportaciones más importaciones – superará este año los 115 mil millones de dólares. Con que solo no se declare el 15 por ciento de las operaciones, el contrabando rondaría los 18 mil millones. Si el Estado nacional y las provincias no administran los cursos navegables no podrán controlar lo que se exporta e importa. “Es un tema muy estudiado a nivel nacional e internacional aunque no siempre integra la primera plana de los debates o de los análisis. Aunque la mayor parte del comercio que se desarrolla a través de esta vía se hace conforme a la normativa vigente, a ninguno escapa que desde hace más de cincuenta años se han desplegado maniobras de contrabando de armas y drogas, pero también de alimentos, granos y aceites con las implicancias impositivas del caso”, afirma Carlos Cruz, director de la Unidad de Información Financiera (UIF).