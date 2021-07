Paraguay: ¿Dònde està Lichita?

Su hermana Myrian Villalba, que vive en Misiones gracias a su condición de Refugiada Política, destaca que la persecución en Paraguay no es cosa sólo del Ejército sino de todo el poder político. “El mismo día del asesinato de las niñas, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, felicitó a la FTC y declaró que habían dado un gran golpe a la guerrilla. Benítez es hijo de quien fuera secretario privado de Stroessner, no podemos esperar otra cosa, sigue el mismo modus operandi”, dice. Y resalta también, que “desde un principio, el Cónsul, el Embajador y el Canciller de Argentina, estuvieron en contacto con la familia.”

Las condiciones de vida de los luchadores paraguayos son sumamente difíciles. No existe en la práctica el Derecho a Defensa, hasta ahora la familia no ha sido aceptada en la causa, no se permitió que viajara el Equipo Argentino de Antropología Forense, y la investigación no ha avanzado casi nada. Sin la solidaridad y la difusión internacional, se corre el riesgo de que esas muertes queden impunes y esas prácticas sigan siendo habituales.