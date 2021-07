Kurdistàn_Rojava: Revolución y cooperativas

Por esta razón, la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria no sólo apoya cualquier proyecto de creación de una cooperativa con medios financieros y materiales, sino que también visita activamente cada día diferentes barrios, pueblos y familias para discutir sobre los principios de una economía comunal y sobre la forma en que podría establecerse una cooperativa local en este lugar en particular.

Los números exactos, al igual que la mayoría de estas directrices, no están fijados de manera dogmática y pueden ser ajustados después de las discusiones de acuerdo con las diferentes situaciones. Lo que no se puede cambiar, sin embargo, es la regla de que el 5% como máximo debe

No obstante, en la práctica, la Administración Autónoma no dispone de un organismo que resuelva con rapidez las cuestiones fundamentales que afectan a toda la región, como es el caso del agua. La escasez de agua, por ejemplo, es un resultado directo de la construcción masiva y ecológicamente catastrófica de la presa del Estado turco en el norte del Kurdistán durante los últimos decenios, que redujo considerablemente el flujo de agua hacia Siria y el Oriente Medio en general, así como el efecto directo de los crímenes de guerra más recientes del Estado turco y sus bandas islamistas, concretamente el bombardeo selectivo de una tubería de agua vital y la restricción del suministro de agua desde las zonas ocupadas.

En cambio, nuestro enfoque fue tratar de convencer a los aldeanos de que la única solución sostenible a largo plazo es alcanzar la autosuficiencia, lo que significa ser lo más independiente posible del apoyo de la autoadministración para resolver sus problemas y superar la mentalidad estatal. Especialmente teniendo en cuenta la inestable situación política y militar que estamos experimentando ahora mismo en el Oriente Medio y en particular en el norte y el este de Siria con la constante amenaza de las potencias locales y mundiales, no se debe confiar en la disponibilidad de apoyo externo. Las condiciones se vuelven seguramente más duras en el peor de los casos en que la tierra de las aldeas caiga en manos de grupos islamistas terroristas, señores de la guerra o estados fascistas de nuevo.

A fin de ofrecer una perspectiva alternativa, el comité de economía visita regularmente las cooperativas para iniciar la educación y el debate sobre la base ideológica de la economía cooperativa y la vida en general que prospera hacia la Modernidad Democrática.

Un día visitamos una cooperativa relativamente joven en un pueblo mayoritariamente árabe al suroeste de Hasakeh en el camino hacia Raqqa con el propósito de educar.

No todos los miembros del comité económico (incluido yo) somos capaces de comunicarnos en árabe, pero como una sociedad con tres idiomas oficiales está acostumbrada a la traducción y la mediación entre diferentes idiomas, la barrera del idioma no parece ser un gran obstáculo. El tema de este día era el valor y el significado de nuestra tierra. Después de comprobar la situación general del pueblo y la cooperativa en particular, empezamos con la aportación teórica. Aunque no hubo un debate intensivo, algunos miembros añadieron sus puntos de vista y tratamos de aclarar las cuestiones abiertas. Justo antes del atardecer, nos dirigimos a los campos de la cooperativa y probamos algunas de las primeras sandías de la temporada. Además de las frutas típicas y especialmente las verduras, esta cooperativa también ha adquirido cierta experiencia en la plantación de la yuca, que puede desempeñar un papel más importante en las cooperativas agrícolas en el futuro y que explicaré a continuación.