Uruguay: Odiosas comparaciones

Por Víctor L. Bacchetta

Tomaremos como referencia el artículo titulado «Contrato de UPM versus acuerdo con Katoen Natie: las comparaciones no eran tan odiosas», del senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, publicado en La Diaria el pasado 2 de julio. Las diferencias no provienen de las características principales de esas empresas, sino que estarían en la forma como se negociaron los acuerdos y en el balance de ganancias y pérdidas asumidas por el Estado uruguayo.

En ambos casos, la contraparte del gobierno son grandes multinacionales instaladas en el país desde hace varias décadas, Katoen Natie en la operación portuaria y UPM en la forestación y producción de celulosa. La gravitación de estas empresas es de tal magnitud que el debate político ya no gira solo en torno a los mayores o menores beneficios económicos y sociales derivados de los contratos en cuestión, sino hasta que punto resultan lesivos para la soberanía nacional, nada menos.

Tales atributos del acuerdo con Katoen Natie serían completamente diferentes a los del contrato con UPM, cuyas características habrían sido, de acuerdo con Carrera, una negociación minuciosa y dentro del marco legal vigente, «con consultas y audiencias públicas, dándole la mayor transparencia» (sic). Al llegar a este punto, no es posible admitir que un senador de la República ignore de esa manera los hechos o que tenga tan baja consideración por la memoria y la inteligencia de los uruguayos.

Entre el anuncio del ex presidente Tabaré Vázquez en julio de 2016 y la firma pública del contrato en noviembre de 2017, la negociación con UPM estuvo circunscripta al Poder Ejecutivo, fue secreta para la población y los partidos políticos. Los restantes poderes del Estado no fueron consultados en contenidos que los involucraban, como tampoco fue convocado el Parlamento para dar el consentimiento requerido por la Constitución para un contrato de esa índole con una empresa extranjera.

En un reciente conversatorio académico, un ex director de la OPP quiso convertir un defecto en virtud al decir que el contrato ya firmado estuvo a disposición del público hasta julio de 2019 cuando UPM anunció la inversión. En realidad, lo insólito de ese período fue que el gobierno libró autorizaciones e inició inversiones sin contrapartida de la empresa, ya que el contrato la dejó en total libertad, sin responsabilidad si no hacía la inversión aunque Uruguay cumpliera todos sus compromisos.

En cuanto al público, en 2018 se presentaron más de 10.000 petitorios al presidente de la República para que desistiera del contrato antes de la decisión de inversión de UPM, cuando podía hacerlo sin perjuicios para el país. Una iniciativa semejante fue presentada poco después al Poder Legislativo para que actuara como lo habilita la Constitución ante las transgresiones legales del contrato firmado. La Presidencia no respondió, ni el Parlamento con mayoría oficialista quiso intervenir.

Luego de aquellas peticiones de ciudadanos sin respuestas, vinieron las audiencias públicas requeridas por las normas de evaluación ambiental de los proyectos. Estas audiencias no son vinculantes, sus manifestaciones no obligan al organismo a cargo, solo permiten ejercer el popular «derecho al pataleo». Sin embargo, a pesar de haber sido convocadas en vísperas de fiestas y feriados, las audiencias tanto del tren como de la planta de celulosa mostraron el descontento con el proyecto de UPM.

Los cuestionamientos del público no tuvieron ninguna consecuencia en los proyectos, la preocupación principal de las autoridades era cumplir con los plazos perentorios del contrato para las autorizaciones ambientales en tanto UPM no había decidido aún si hacía o no la inversión. Presionado por sus compromisos y la necesidad de mostrar la viabilidad del proyecto, el gobierno sacó bajo presión las autorizaciones violentando las normas y los procedimientos técnicos de una evaluación ambiental.