Argentina_Salta: Represión a Trabajador@s de la Tierra

Agustín Mayares, del paraje Campo Largo, aún continúa detenido.Unos 20 pobladores de los parajes del Valle de Acambuco realizaron una movilización pacífica en el camino de acceso a la empresa extractivista Panamerican Energy por servicios públicos esenciales. El acceso a los parajes cada día es más difícil por el estado de los caminos, las familias pequeño productoras no pueden comercializar sus alimentos. Además la Escuela albergue N° 4175 se encuentra en condiciones paupérrimas, no hay internet ni computadoras, los niños y niñas de la zona no pueden acceder al derecho básico de la educación.