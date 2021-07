Argentina: Homenaje a Héctor Germán Oesterheld

“Yo me planto frente a una obra de arte, frente a un objeto, lo miro, lo re miro, me abro a él, dejo que me diga lo que tenga que decirme. Hay muchos que no me dicen nada. Pero hay otros que me abruman, me traen de un golpe jirones a veces espléndidos de las épocas pasadas, me hablan de las vidas que estuvieron ligadas a ellos, no de los guerreros o los monarcas sino de la vida de cada día. Soy así un ateniense de tantos que protesta porque por construir el Partenón me obligan a pagar impuestos más altos, y un legionario cualquiera de las legiones del César que en el puente improvisado tendido sobre el Támesis perdió la espada, se cayó al río, esa espada que está ahí adelante, en esa vitrina. O soy un artesano que pasará años esculpiendo el sarcófago de piedra donde dormirán los restos de un faraón. Cada objeto se me aparece cargado de días, de pequeños placeres, de dolores y también de muertes.” (De una carta dirigida a Elsa, fechada en Londres, el 12 de marzo de 1961)