Chile: Lanzan colecciòn archivos de “Punto Final”

Londres 38 lanza inédita colección con archivos de la revista Punto Final

Durante las próximas semanas, el espacio de memorias presentará una colección digital que pone en valor una parte del archivo creado al alero de la revista fundada en 1965. En específico, se trata de una serie que se enfoca en el movimiento popular chileno y que transita por los años de la Unidad Popular, la dictadura y los ‘90.

Abril Becerra

Radio Universidad de Chile

16 de julio 2021

La revista Punto Final nació en 1965 y estuvo vigente por más de 40 años. En sus páginas plasmó hitos como la candidatura de Allende, el levantamiento zapatista de 1994, la revolución bolivariana, el surgimiento de Evo Morales como líder indígena, las demandas del pueblo mapuche y las ansias por una nueva Constitución en Chile.

Pero, en ese camino, la publicación fundada por Mario Díaz y Manuel Cabieses también reunió una serie de registros como fotografías, afiches, postales y cintas de VHS, entre otros. Ese archivo se conformó apenas nació la revista, pero, luego de su cierre, en 2018, el equipo detrás del proyecto periodístico inició un trabajo para que todas esas materialidades fueran puestas en valor.

Con ese propósito, el periodista Manuel Cabieses tomó contacto con distintas instituciones con el objetivo de donar parte de los documentos reunidos al alero de Punto Final. Uno de estos organismos fue el sitio de memorias Londres 38, que recibió dos paquetes que, en su totalidad, contenían más de 600 registros.

“Este archivo comenzó a construirse por distintas vías. Había gente que donaba fotografías como la familia Enríquez y luego se hacían copias. Con las fotografías más modernas, se hacían tres o cuatro copias con tal de poder elegir para la publicación. Así se fue formando esto. La fotografía era muy importante para el papel”, explicó Francisca Cabieses, hija de Manuel Cabieses, quien además en los años 90 se sumó al equipo de Punto Final.

“Siempre tuvimos mucho material. Estaba establecido que cada vez que hubiera una elección de Presidente de la FeCh o la Feuc había que entrevistar al compañero o compañera que salía. Antes había casi puros hombres, después empezaron a aparecer las mujeres en esos cargos. Así comenzaron a aparecer un sinfín de temas”, dijo respecto de este proceso.

Colección Punto Final

Una vez transferido el material, Londres 38 inició un largo proceso de trabajo para organizar y digitalizar los documentos, labor que dio origen a la Colección Punto Final. Esta serie cuenta más de 650 registros entre boletines, afiches y grabaciones VHS, aunque el grueso de la donación correspondió a fotografías.

Estos registros transitan, principalmente, por la segunda mitad del siglo XX, abordando temas como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), la Unidad Popular, las vulneraciones a los derechos humanos en dictadura y los movimientos de organización popular. Revuelta y persecución son parte del relato presente en este archivo que, en general, se encontraba en muy buenas condiciones a la hora de ser donado.

“Hay una colección súper importante con algunos afiches de denuncias del MIR en el extranjero que corresponden al periodo 70-80. También hay algunas postales de movilizaciones que se hicieron fuera de Chile, un grupo de documentos que corresponden a distintos medios de comunicación del MIR, algunas fotografías de la familia Enríquez y algunas fotografías que corresponden a momentos represivos. También hay unas imágenes más recientes que corresponden a la familia Vergara-Toledo”, señaló Leslie Araneda, encargada del archivo de Londres 38.

“Hay un conjunto que tiene que ver con muchos rostros de compañeros y compañeras detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Algo interesante es que esta colección da cuenta de las movilizaciones, de la organización popular. Hablan de un periodo de extrema politización de nuestra sociedad chilena. Para el archivo de Londres 38 tiene mucha importancia, porque esta colección nos permite relevar la vigencia de estas memorias y abre posibilidades para mirar la historia de forma crítica. Permite vincular esta sociedad movilizada de ayer con las demandas de hoy”, dijo la investigadora.

Según detalló Leslie Araneda, esta colección busca llegar a un público amplio. No sólo a investigadores o interesados en temas vinculados a los derechos humanos. Por ello, Londres 38 integrará estos materiales al archivo digital existente en su plataforma. Esto se concretará durante las próximas semanas, lo que será acompañado de un proceso de socialización de los contenidos.

Punto Final

La historia de la revista Punto Final está marcada por distintas etapas. El 11 de septiembre de 1973, el proyecto fue clausurado, mientras que sus oficinas, ubicadas en el centro de Santiago, fueron allanadas. El mismo Manuel Cabieses fue detenido pocos días después del Golpe de Estado. Su exilio inició en 1978.

En total, la revista se mantuvo inactiva por 16 años, entrando en circulación en agosto de 1989. Pero los tiempos de la posdictadura no fueron más fáciles. En 2018, producto de un importante déficit financiero, la publicación suspendió definitivamente su labor.

“No fue una decisión fácil, pero no teníamos dinero para seguir funcionando. Siempre mantuvimos la política de no tener deudas, porque no teníamos como respaldarlas. Fue lamentable, porque podríamos haber dado mucho más desde el punto de vista de la información”, sostuvo Francisca Cabieses.

Actualmente, la mayoría de los números de Punto Final se encuentran digitalizados. Estas páginas son testimonio de una historia con enfoque crítico y latinoamericano. En definitiva, un relato que es complementado con su archivo, el que podrá ser revisitado una vez que Londres 38 presente su nueva colección digital.

Manifestación de estudiantes secundarios, 27 septiembre 1972. Colección Punto Final. Archivo Digital Londres 38.

Notas para una historia de “Punto Final”

Fue en septiembre de 1965 cuando el primer Punto Final salió a la calle, más precisamente a la calle Ahumada de Santiago. Allí, frente al Café Haití -lugar muy frecuentado por periodistas, porque en esos años casi todos los medios estaban ubicados en el centro de la ciudad- un hombre joven, muy alto y delgado, y otro un poco menos joven, muy bajo y de contextura más bien gruesa, se instalaban a vender el primer número de Punto Final. Ese recuerdo de Manuel Cabieses Donoso, entonces de 32 años, y de Mario Díaz Barrientos, de 45, permanece nítidamente en la memoria de quienes tuvieron protagonismo en la etapa inicial de la revista. “Al ver juntos a estos dos periodistas, que eran muy amigos, no se podía pensar sino en Don Quijote y Sancho Panza…”, comenta con una sonrisa el periodista Hernán Uribe Ortega.

Cuando fundaron PF, Mario Díaz y Manuel Cabieses -director y jefe de redacción de la nueva publicación- buscaron crear un espacio para el desarrollo de un periodismo libre, donde los autores pudieran expresarse de acuerdo con su conciencia. Lo bautizaron como Punto Final con el propósito de publicar reportajes en profundidad sobre temas que inquietaban a la opinión pública, ojalá hasta agotarlos, es decir, hasta su punto final. En el editorial de ese primer número se señalaba que PF “no pretende decir la última palabra, pero entregará al lector suficiente caudal de información para que elabore su propio juicio”. Además, se definía como un medio “democrático y de avanzada”. Y precisaba: “Cree que las grandes masas son las protagonistas de la historia y se coloca a su servicio. Pero no se encajonará en fronteras artificiales, no rehuirá la polémica ni sentirá temor de decir la verdad”. PF Nº1 publicó “La tragedia del Janequeo”, un reportaje del periodista Miguel Torres sobre el naufragio de un remolcador de la Armada Nacional que costó la vida de 50 tripulantes. Las causas del desastre habían sido silenciadas por la Armada, para no asumir responsabilidades.

El director artístico de la publicación era el dibujante y pintor Enrique Cornejo (Penike), quien se mantuvo a cargo de la presentación gráfica hasta el golpe de Estado de 1973.

Al principio, PF era un folleto con un formato equivalente a la cuarta parte de la edición actual y lo financiaban Cabieses y Díaz, con sus sueldos de reporteros del vespertino Ultima Hora. Y siguió así, durante unos meses, publicando en cada edición un reportaje sobre distintos temas -incluso deportes- hasta que se convirtió en revista quincenal de asuntos políticos, informativos y culturales. En esta transformación tuvo mucho que ver el economista Jaime Barrios Meza, quien trabajó en Cuba con el Che y regresó a Chile por un tiempo. Trajo nuevos aires e insufló energía y optimismo a quienes se movían en torno a Punto Final.

PF CRECE

Se creó un primer consejo de redacción, integrado por los periodistas Augusto Olivares Becerra, Carlos Jorquera Tolosa, Manuel Cabieses -ahora director de la revista- y Mario Díaz, como jefe de redacción del quincenario. También participaban Jaime Barrios y el abogado Alejandro Pérez Arancibia, quien asumió el cargo de gerente y que debía firmar letras y cheques a fecha para afrontar los gastos. Completaban el equipo los dibujantes Eduardo de la Barra (Jecho) y Melitón Herrera (Click). La publicación tenía una oficina en la céntrica calle Unión Central. Y hasta comenzó a contar con una secretaria administrativa, Haydeé Moreno. Esa función también fue desempeñada más tarde por la actriz Inés Moreno y luego por Jane Vanini, revolucionaria brasileña que murió combatiendo en Concepción a los militares golpistas.

El factor común del equipo periodístico de PF era una alta calidad y prestigio profesional. Algunos trabajaban en Ultima Hora, no habían pasado por ninguna escuela de periodismo y se habían forjado en la práctica. Tenían también un profundo compromiso con los ideales del socialismo, aunque no pensaran exactamente lo mismo. Valoraban la unidad, no sólo dentro de nuestras fronteras: las luchas de los pueblos en América Latina y en otras regiones del mundo -muy especialmente la Revolución Cubana- han tenido siempre abundante espacio en sus páginas. Varios de quienes escribían en la revista provenían del Partido Comunista pero ya no eran militantes. Otros pertenecían al Partido Socialista o al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Algunos provenían de la vertiente cristiana. Todos trabajaban en uno o más medios, que les aportaban los ingresos para sostener a sus familias, porque en Punto Final nadie recibía sueldo.

En su larga y accidentada existencia, la revista nunca ha tenido avisos y prácticamente nació invitando a los lectores a suscribirse. Si alguna vez se pensó que el Grupo de Amigos de PF -creado hace algunos años- tenía algo de original, el error se disipa al ver un anuncio en la edición Nº 32, de julio de 1967, donde el Comité de Amigos de Punto Final, donde estaban el neurocirujano Héctor Valladares, el actor Jorge Lillo y el arquitecto Francisco Reyes, informa de una campaña para cooperar con la revista (suscripción, aporte monetario o colaboraciones en artículos).

El consejo de redacción se amplió con el ingreso del abogado socialista Jaime Faivovich, y de los periodistas Hernán Uribe (socialista), Augusto Carmona (MIR) y Hernán Lavín Cerda, periodista y poeta que provenía de la vertiente cristiana.

La lista de colaboradores iba creciendo. Desde el comienzo estuvieron Jaime Barrios y el periodista y poeta argentino Julio Huasi. Se fueron sumando el ex presidente de la CUT, Clotario Blest, el poeta salvadoreño Roque Dalton, Fernando Mires, José Carrasco, Gladys Díaz, Ernesto Carmona, José Cayuela, Lucía Sepúlveda, Héctor Suárez, Máximo Gedda, María Eugenia Saul y muchos más.

Cuando asumió la presidencia Salvador Allende, el equipo se redujo. Varios redactores asumieron tareas en el gobierno. Jaime Barrios fue designado gerente general del Banco Central; Carlos Jorquera, asesor de prensa de Allende; Jaime Faivovich, intendente de Santiago y luego subsecretario de Transportes, y Augusto Olivares, director general de Televisión Nacional. Aún así, Faivovich y Olivares siguieron escribiendo en PF hasta el golpe.

EL QUIEBRE

El 11 de septiembre de 1973, alcanzó a estar en algunos quioscos la última edición de PF (Nº 192), antes de ser requisada por los militares que ese día derrocaron al gobierno del presidente Salvador Allende. Esa publicación denunciaba, en diversos artículos, el avance de una represión despiadada de las fuerzas armadas amparadas en la Ley de Control de Armas, y decenas de atentados terroristas en el país.

A mediodía, el bando Nº 10 de la Junta Militar llamaba a presentarse en el Ministerio de Defensa a dirigentes de partidos de la Unidad Popular y del MIR, a ex ministros, jefes de instituciones, asesores de Allende y periodistas. Entre ellos, a Manuel Cabieses, Jaime Faivovich y Carlos Jorquera. En la tarde, el bando Nº 19 agregó nuevos nombres, entre los cuales estaba Jaime Barrios, aunque ya había sido detenido al salir de La Moneda. Allí, antes que el presidente Allende se suicidara, Augusto Olivares se había quitado la vida de un balazo.

En años recientes, la periodista Patricia Verdugo reprodujo en su libro Interferencia secreta una comunicación radial del 11 de septiembre, donde Pinochet decía: “Puesto Uno: Correcto, represento eso al (ininteligible)… por favor. De parte de comandante en jefe, además de las medidas que existen sobre radio y televisión, ehhh, no se aceptan, repito, nin… publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Cambio… Ehhh, justamente el personal que trabaja allá en Punto Final, todo el mundo ahí debe ser detenido. Cambio”. Las oficinas de Punto Final en la calle Unión Central 1010 fueron asaltadas y destruidas. Fue quemada la colección de la revista y el archivo que tenía centenares de fotografías y documentos de la Izquierda chilena.

Jaime Barrios fue torturado en el Regimiento Tacna antes de ser fusilado en el campo militar de Peldehue, el 13 de septiembre, junto a otros prisioneros de La Moneda. Fueron enterrados allí mismo y años después, sus restos habrían sido lanzados al mar.

También fue asesinado Máximo Gedda Ortiz, en 1974, víctima de terribles torturas. Era cineasta y poeta, militante del MIR.

En diciembre de 1977 fue baleado, en una emboscada de la Dina, Augusto Carmona Acevedo, miembro del comité central del MIR. Había sido jefe de prensa y presidente del sindicato de trabajadores de Canal 9 de TV, entonces de la Universidad de Chile.

José Carrasco Tapia, luego de pasar por campos de concentración y el exilio en Venezuela y México, fue asesinado el 8 de septiembre de 1986. Era entonces editor de la revista Análisis y dirigente del Colegio de Periodistas. También integraba el comité central del MIR. En 1974, un contingente de Infantería de Marina había asesinado a su compañera, Jane Vanini, en Concepción.

Mario Díaz murió en 1984 exiliado en Argentina. Jaime Faivovich murió en México. Alejandro Pérez vivió en Cuba y murió en Santiago, finalizada la dictadura. Julio Huasi se suicidó en Argentina, a mediados de los 80. También falleció el dibujante y pintor Enrique Cornejo (Penike). Hernán Lavín Cerda se exilió en México y vive en ese país. Hernán Uribe y la ex secretaria de PF, Haydée Moreno, estuvieron exiliados. Manuel Cabieses fue apresado el 13 de septiembre de 1973. Permaneció dos años detenido en el Estadio Chile, Estadio Nacional, Chacabuco, Puchuncaví y Tres Alamos, hasta que fue expulsado del país gracias a una activa campaña internacional. Con su familia, fue acogido en Cuba. Como dirigente del MIR, regresó clandestino a Chile con Flora Martínez, su esposa, cuatro años después, y permaneció en esa condición hasta agosto de 1989, cuando emprendió la tarea de revivir Punto Final tras 16 años de clausura.

HACIENDO CAMINO

Durante su historia, Punto Final ha enfrentado numerosas querellas judiciales y detenciones de su director. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, en marzo de 1969, se aplicó a PF la Ley de Seguridad Interior del Estado. El director fue detenido y la revista clausurada por dos ediciones. En su reemplazo apareció -con las mismas características de PF- el quincenario Prensa Firme.

Bajo la dictadura militar, Punto Final reapareció en México en mayo de 1981. Esa edición internacional se prolongó hasta fines de 1982, bajo la conducción de Mario Díaz. Aunque formalmente Manuel Cabieses seguía apareciendo como director, en realidad éste se encontraba en Chile en la clandestinidad.

A 40 años de su fundación, Punto Final exhibe con legítimo orgullo el galardón de haber contribuido a la recuperación del Diario del Che Guevara en Bolivia. Quienes sacaron de Bolivia las notas que el Che escribió en su diario de campaña entre el 7 de noviembre de 1966 y el 7 de octubre de 1967, las llevaron a Santiago de Chile. Las entregaron a PF para que la revista las hiciera llegar a La Habana y fue Mario Díaz quien las llevó a Cuba. Esto le valió a la revista el honor de publicar en julio de 1968 la edición exclusiva para América del Sur del diario del comandante Guevara.

Aquello de “se hace camino al andar” es una realidad en la historia de Punto Final. Sus fundadores nunca pensaron que el modesto folleto del inicio se convertiría en una publicación emblemática del pensamiento revolucionario latinoamericano, capaz de generar hechos políticos y convocar a foros, debates y seminarios internacionales como “El Socialismo del Siglo XXI” con que PF conmemoró el 30 de septiembre de 2005 el 40º aniversario de su fundación, en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional de Chile. Toda una hermosa trayectoria, con absoluta fidelidad a principios democráticos y revolucionarios

PATRICIA BRAVO BERLI (*)

9 de marzo de 2018

(*) Periodista de PF y dirigente del MIR. Falleció en Santiago el 22 de octubre de 2011. Este texto fue publicado en PF Nº 718, septiembre de 2010, en el 45º aniversario de la revista.

Autobiografía de un rebelde

Manuel Cabieses Donoso

Punto Final (2015)

El MIR

Capítulo 7 pàgina 65

A comienzos de 1964 apareció en Chile una edición de Venezuela OK bajo el sello de Ediciones del Litoral, que era un grupo literario en el que participaban Carlos Orellana, Jorge Soza, Edesio Alvarado, Franklin Quevedo y otros. El periodista Camilo Taufic dirigió la edición y la portada la diseñó Enrique Cornejo (Penike). Se hizo en la Imprenta Horizonte del PC. La edición la costeé yo.

En esa época, conozco a Miguel Enríquez y al MIR. Mi experiencia en Venezuela me abrió las puertas a un grupo de jóvenes. Me invitaron a exponer en una reunión que tenía el MIR, entonces dirigido por el médico Enrique Sepúlveda, en una vieja casona del barrio Vivaceta. Había un parrón enorme bajo el cual estaban de unas cuarenta a cincuenta personas. Hablé de la lucha en Venezuela, de la formación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), del inicio de la lucha guerrillera en las montañas del estado Falcón. Hubo preguntas y cuando me retiraba se me acercó Miguel Enríquez, con él estaba Luciano Cruz y seguramente Bautista Van Schouwen y Edgardo Enríquez.

Eran los jóvenes de Concepción que daban su batalla ideológico—política en el seno del MIR contra los fundadores del movimiento, en su mayoría trotskistas. Intercambiamos algunas palabras y quedamos de volver a vernos. Así empezó esa amistad y camaradería política con Miguel y sus compañeros. Venían a mi casa donde siempre había comida. A mi suegra, la señora Delia, le encantaba atenderlos. Hacíamos una especie de tertulia en que se conversaba de todo.

Cuando Miguel venía a Santiago, se aparecía por Última Hora, en la calle Tenderini, y salíamos a tomar un café o llegaba a mi casa. Conversábamos sobre política en general y mucho sobre América Latina. Miguel, que se había graduado de médico y estaba especializándose en neurocirugía, había viajado a algunos países y estaba por viajar a China.

Me impresionó Miguel desde el comienzo por la vivacidad de su pensamiento, la forma de expresar sus ideas, lo vasto de su cultura política. Era un interlocutor muy inteligente, rápido de ideas y de palabra. Tanto él como sus compañeros del MIR tenían amplio conocimiento de la historia de Chile y dominaban al detalle la Revolución Rusa.

Miguel era más simpático que su hermano Edgardo, ingeniero civil, que era de comportamiento más serio. Físicamente también eran diferentes. Edgardo era más alto y moreno. Su mamá, doña Raquel, le decía «mi negrito». Miguel tenía una forma de reír que era contagiosa. Es la persona que he visto en mi vida reír con más ganas; no solo reía a carcajadas, es que reía con todo el cuerpo.

Al otro hermano, Marco, el mayor de los Enríquez, lo conocí más tarde, cuando estuvimos presos en Chacabuco. Marco era profesor y filósofo. El padre, don Edgardo, médico, fue rector de la Universidad de Concepción y alto dignatario de la Masonería, luego Ministro de Educación de Allende hasta el golpe. Estuvo preso en la isla Dawson. Dos hermanos de don Edgardo fueron parlamentarios del Partido Radical. Los Enríquez eran una familia de políticos.

Ese fue el nido en que se formaron Miguel y sus hermanos.

Aunque Miguel tenía diez años menos que yo, siempre lo sentí como un igual. Como una persona que me inspiraba simpatía y por la cual sentía respeto por sus conocimientos y por su talento. Yo era un gallo muy empelotado al lado de él, que se sabía todos los cuentos de la historia. Esa amistad me llevó también a leer a una serie de autores que hasta entonces no conocía. En el aspecto profesional, Miguel era reconocido por neurocirujanos que se convirtieron prácticamente en tutores suyos, los doctores Alfonso Asenjo(1) y Héctor Valladares. Este último tuvo estrechas relaciones con el MIR.

Una revista «como del MIR»

En Punto Final se publicó la primera entrevista de Miguel Enríquez como secretario general del MIR. Es impresionante ver su foto en la portada, tan joven, no es el clásico Miguel Enríquez de los afiches. Es muy importante esa entrevista. Punto Final presenta a un Miguel de 24 años que aparece por primera vez con nombre y apellidos como jefe del MIR. Lo que allí plantea acerca de la lucha por el socialismo en Chile, creo que tiene validez hasta el día de hoy. Por otra parte allí está expuesto un pensamiento que se conservaría coherente hasta su heroica muerte.

En aquella época se publicaron en PF muchos documentos, declaraciones de coyuntura y entrevistas a dirigentes del MIR que nos hicieron aparecer como una revista perteneciente al MIR, lo que no era cierto, porque el MIR no intervenía en la revista y ni siquiera ayudaba a financiarla. Lo que ocurrió fue que la línea editorial e informativa se fue haciendo cada vez más coincidente con las políticas del MIR y otros sectores de la izquierda radicalizada de Chile y América Latina. Uno de esos grupos, el MR 2, disidente del MIR, que dirigía Rafael Ruiz Moscatelli(2), que andaba huyendo porque había asaltado un supermercado, se reunió clandestinamente conmigo para entregarme una suma de dinero para la revista. Fue un gesto solidario que nunca he olvidado.

notas:

(1) Alfonso Asenjo Gómez (Valparaíso, 17 de junio de 1906 — Santiago, 29 de mayo de 1980), fue un médico chileno que impulsó el progreso de la neurocirugía en Chile.

(2) Rafael Ruiz Moscatelli, tras el asalto al supermercado Portofino: «La plata es para la revolución».

Pero es indiscutible que PF era «como del MIR». Era difícil explicarlo. Pienso en Alejandro Pérez, que era el mayor de nosotros y que había militado toda su vida en el PC. No le debe haber sido muy grato que se relacionara a PF con el MIR. Pero nunca tuvimos problemas en el consejo de redacción. Elaborábamos nuestra línea editorial que tenía mucha coincidencia no solo con la del MIR, sino también con las políticas de la Revolución Cubana, cuya influencia, en los hechos, articulaba el pensamiento revolucionario de la época. De pronto había amigos de la revista, como Salvador Allende, que se encabritaban, porque le dábamos tanta pelota al MIR. Pero esas molestias eran pasajeras. Que quede claro: nunca hubo intento del MIR de manejar la revista. ¿Para qué si pensábamos lo mismo en casi todas las cosas? Por lo demás, en la medida que fue desarrollándose, el MIR tuvo su propia publicación, El Rebelde, y hasta una radio, la Radio Nacional. Yo ingresé al MIR mucho después, en l969, por invitación de Miguel que me hizo ver que si estaba haciendo todo lo que hacía y decía un militante del MIR, por qué no ingresaba al partido.

Luciano Cruz

Con Luciano Cruz tuvimos una relación de amistad muy buena. Nos veíamos con frecuencia. Él fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, creo que es la época en que lo conocí. Luciano venía de las Juventudes Comunistas. La amistad con Luciano llegó al extremo de que en una oportunidad me planteó —creo que cuando Miguel andaba en China— que fuera a hablar con don Edgardo Enríquez, entonces Rector de la Universidad de Concepción, y le planteara una negociación: que la FEC devolvería unos documentos que comprometían a la Masonería a cambio de no recuerdo qué concesión de la Rectoría. Y yo, que entonces era medio huevón, acepté la misión. Fui a Concepción a hablar con don Edgardo. Sobre la chimenea había una foto suya vestido de capitán de navío porque era médico de la Armada.

Minutos después apareció don Edgardo, muy afable y acogedor, sabía que yo era amigo de Miguel e hizo recuerdos de su hijo —al que admiraba— que andaba de viaje. Era una conversación para ir calentando los motores. Yo me di cuenta que el encargo de Luciano era una misión imposible con ese caballero de honor y sólidos principios. De manera que tuve que inventar un chamullo para justificar mi visita.

Luciano era un hombre que atraía mucho a las mujeres, tenía muy buena pinta. En mi casa mis dos hijas, Paca y Mini, que eran muy chicas en esa época, estaban enamoradas de Luciano, iban y venían cuando él y yo estábamos conversando. A mi suegra le encantaba. Es que Luciano entablaba una relación muy fluida con la gente. Tenía una característica propia de muchos líderes políticos: una memoria tremenda para recordar nombres y circunstancias de las personas, y retomar el hilo de antiguas conversaciones. Luciano tenía más carisma que Miguel, era buen orador, buen agitador. Lo escuché una vez en un pueblo de pescadores cercano a Concepción, puesto que la Federación de Estudiantes y los pescadores artesanales tenían relaciones. Luciano hacía vibrar a su auditorio. Improvisaba con facilidad.

Funeral de Luciano Cruz Aguayo (16 de agosto de 1971)

El MIR y la lucha armada

En América Latina era la época histórica de la Revolución Cubana, anti dogmática y creativa. Bajo su sombra nacen diversos grupos que van a iniciar la lucha armada en sus países. En Chile el MIR y otros grupos plantean que la lucha armada es fundamental. No fue una sorpresa por los tiempos que corrían en el continente pero impactó a muchas conciencias adormiladas y por supuesto alertó a los guardianes del orden. Luego el MIR hizo sus primeras expropiaciones a bancos para financiar su lucha. Utilizaba métodos no violentos que caían simpáticos a una parte de la población, sobre todo a los pobres, desde luego. Los testigos declaraban a los periódicos: «no eran delincuentes», «su tono era educado», «me trataron bien», etc. Eran asaltos planificados con cuidado, ingenio y buena información. Los miristas se disfrazaban; por ejemplo, Luciano Cruz se disfrazaba de bombero y de carabinero. Diarios populares como El Clarín informaban de las expropiaciones del MIR en forma simpática.

En una de esas expropiaciones las alumnas de un liceo vecino al banco asaltado, hablaban arrobadas a la prensa de uno de los asaltantes, cuya descripción era la de Luciano Cruz.

Después apareció la Vanguardia Organizada del Pueblo, la VOP, que también hace expropiaciones, pero violentas. Un cuñado mío, Hugo Martínez, que tenía un supermercado chico, fue asaltado por la VOP. Trataron muy mal a los empleados y a los clientes. Mi cuñado me llamó poco después del asalto; fui y el policía que dirigía la investigación del asalto nos dijo: «estos no son del MIR».

Habían golpeado a una de las cajeras y lanzaron unos volantes afirmando que era una acción para castigar al imperialismo norteamericano y a Rockefeller. Aparte del dinero se llevaron muchos cheques y otros documentos comerciales. La VOP hizo un comunicado planteando su intención de devolver esos documentos —que para ellos eran incobrables— si el supermercado «imperialista» entregaba un camión con comestibles en una población de Santiago. ¡Y designaban al director de Punto Final como testigo de que esa operación se llevaba a cabo!

Van Schouwen y los otros

A Bautista van Schouwen lo conocí menos aunque fue a mi casa muchas veces. Era uno de los miembros de la comisión política del MIR que gozaba de mucho prestigio por su calidad intelectual y capacidad teórica. A la CP pertenecían Nelson Gutiérrez, Andrés Pascal, Roberto Moreno, Arturo Vilavella, Luciano Cruz, Humberto Sotomayor, un grupo excelente. Van Schouwen era cuñado de Miguel, un buen orador, muy estudioso. Lo vi actuar cuando se creó el aparato de difusión del MIR con El Rebelde y la Radio Nacional. Él era el encargado y animador de ese grupo entre los que había periodistas, gente de cine, teatro y televisión e intelectuales diversos. Van Schouwen iba a dar informes de la CP al GPM (Grupo Político Militar) en el que yo militaba, el GPM7, cuyo jefe era José Carrasco.

Miguel estaba de visita en mi casa cuando supo que su mujer se había suicidado en Concepción. Fue un duro golpe para él.

Jorge Fuentes, que también fue presidente de la FEC, era visitante frecuente de mi casa en Santos Dumont 280. Lo recuerdo con mucho cariño, tenía sentido del humor, imitaba acentos como el argentino o el cubano. Era un buen dirigente, modesto, sin presumir nada. Era inteligente, simpático, una gran persona. La vida le deparaba un final trágico, detenido en Paraguay fue enviado a Chile, en manos de la Dina, y torturado hasta la muerte.

Los funerales de Luciano Cruz, que murió accidentalmente, fueron la primera aparición pública del «pueblo mirista». Luciano dormía sobre un colchón en el suelo —tenía problemas en la columna— y el escape de una estufa de gas lo mató en el sueño. A sus funerales asistieron miles de personas, los pobres del campo y la ciudad. El presidente Allende estuvo en la capilla ardiente que se hizo en un local de la CUT que fue «tomado» para el velorio.

El MIR, seres humanos

Se forjó una cierta leyenda sobre los hombres y mujeres militantes del MIR. Se hablaba de ellos como de súper héroes. Por cierto que los hubo, claro que los hubo, y tuvimos muchísimos, a mucha honra. Pero también hubo traidores, hijos de putas. O sujetos que se aprovecharon de las familias que nos ayudaban en la resistencia.

Tuvimos casos bochornosos. El MIR era una organización de seres humanos, de hombres y mujeres con todas las virtudes y defectos de las personas comunes y corrientes. Hubo también mucha arrogancia de algunos miristas, un cierto menosprecio por los luchadores de otros partidos y organizaciones políticas tradicionales. A mí este fenómeno de arrogancia me fastidiaba muchísimo y traté de encararlo cada vez que pude. Pero también debo confesar que muchas veces guardé silencio, sobre todo cuando estábamos en presencia de personas ajenas al MIR.

Hubo intentos sanos de corregir ese defecto, incluso por la vía del humor. Por ejemplo, el compañero Julio Carrasco, El Quila, que perteneció al conjunto Quilapayún, es autor de una cueca llamada El Súper Cuadro, que se burla de las presuntas virtudes con que algunos falsificaban la realidad. Esa sobrevaloración de capacidades fue uno de los factores que influyeron en nuestras derrotas. Nos faltó una buena dosis de humildad que es una virtud más cercana a la realidad.

La imitación del Che

El Diario del Che en Bolivia, que leí varias veces, me impresionó mucho en el sentido de lo que estoy hablando. Influyó mucho en mí y creo que en muchas personas más. Como ya he dicho, yo no soy el resultado de una determinada formación ideológica y ni quiera de educación formal. Soy la resultante de muchas cosas y ejemplos. Entre otras de El Diario del Che y de la historia de ese gran revolucionario latinoamericano. Aparte de ser emotivo por sí mismo, a cualquier persona le llega al corazón, El Diario es una lección de consecuencia y valor. Enseña a mirar la vida de uno, no como una propiedad privada de la que uno pueda hacer lo que quiera, sino como un valor está al servicio de los demás, del bien común. Y solo así se está dispuesto a vivir de una determinada manera, donde el interés personal es lo subalterno. En eso consiste, creo, lo que se ha dado en llamar el «hombre nuevo».

Aunque nunca he mirado al Che como un héroe mítico, porque sin duda hay muchas cosas en su vida que lo muestran como un ser humano como todos, con virtudes y defectos, lo esencial, lo que hace la columna vertebral de la vida de un ser humano, es la admirable integridad y consecuencia del Che. Pienso que uno elige en la vida determinada figura familiar o histórica que le sirve de paradigma, al que uno desea imitar, para mí es el Che.

El voto o el fusil

Son años borrascosos los que estoy recordando: la invasión soviética de Checoslovaquia, que da inicio a la crisis final del socialismo burocrático, la lucha tenaz de la Revolución Cubana por abrir una alternativa latinoamericana al socialismo enfrentando a la vez las agresiones del imperio, la aparición del MIR en Chile, la amistad con Miguel, mi incorporación al MIR, todo sucede y se precipita en estos años. En Chile también es el tiempo del fracaso del gobierno demócrata cristiano y sus masacres de obreros en la mina El Salvador, en 1966, y de pobladores en Pampa Irigoin (Puerto Montt), en 1969. En esos años hice algunos viajes a Cuba, a México, a Corea del Norte, pasando por Moscú. Sobre eso escribí bastante para la revista. El viaje de Moscú a Pyongyang fue memorable. Había mal

tiempo y el avión tuvo que parar en algunos lugares, como Irkustk en Siberia, un lugar al que durante el zarismo enviaban relegados a los primeros bolcheviques. El avión parecía una micro rural, había comida, trago, ambiente relajado. Iban también unos diplomáticos polacos. A través de ellos —uno de los polacos hablaba español con parches de inglés— me informé de los conflictos que había en las relaciones entre los países socialistas. Los polacos odiaban a los soviéticos, miraban a la URSS como nosotros vemos a los EE.UU.

La República Popular de Corea era la aberración del socialismo que uno no quisiera para su propio país. Sin embargo su realidad tiene una historia que explica el porqué del culto a la personalidad, por ejemplo. Pero vi también cosas muy respetables y extraordinarias como la «doctrina suche», creación de Kim Il Sung, como todo en Corea. Era la autarquía, valerse por sus propios medios, en todos los terrenos, incluyendo algunos mamarrachos, pero también produciendo cosas muy interesantes. El coreano es un pueblo muy laborioso y creativo. Por supuesto la autarquía ideal no existe en el mundo de hoy y tampoco existía en Corea que de algún modo se las arreglaba con ayuda china y soviética, más unos cuantos negocios con países europeos.

En Moscú estuve dos o tres días. No me perdí el cambio de guardia en la Plaza Roja —al compás de las campanadas del reloj— y no visité la tumba de Lenin porque estaba cerrada en esos días.

En enero de 1969 escribí en Punto Final una separata que se llamaba, modestamente: «Chile: el voto o el fusil». Si la publicara hoy, me tomarían preso por subversivo. Se publica antes de las elecciones, la abstención es entonces la línea del MIR. Mi artículo era un panfleto incendiario. Lo que me asombra, mirado retrospectivamente, es que estábamos debatiendo públicamente —casi alegremente— un camino revolucionario para Chile. Sin embargo, fui

preso —y la revista fue clausurada por dos ediciones— a raíz de la masacre de Puerto Montt, por la portada y el reportaje sobre ese hecho.

La separata fue escrita por mi cuenta y riesgo, ni el MIR, ni Miguel, ni nadie, tuvo nada que ver. Es el punto de maduración política con que voy a afrontar el resto de mi vida. Seguramente, hoy yo corregiría muchas cosas en esa separata, pero ese es el punto de mi maduración política, de ahí arranca el resto.

Se había desarrollado en el país una corriente de opinión de izquierda que permitía discutir públicamente sobre la revolución y sus caminos. Punto Final era parte de la cultura política de ese período. Es impresionante ver cómo hemos retrocedido en este sentido. Hoy, hay palabras prohibidas en el lenguaje político, entre ellas socialismo, revolución, antiimperialismo. Claro que no están las condiciones para que una línea insurreccional o de lucha armada tome auge. Así y todo, si se observa atentamente —se escucha el rumor subterráneo del pueblo—, se verá que resurgen las ideas revolucionarias, claro que en otra forma y con otras modalidades. Se vuelve a vivir ese clima que anuncia los cambios profundos.

El MIR… un buen proyecto

Para mí el MIR fue un proyecto de partido revolucionario a madurar. Era un buen proyecto, tiene muchos críticos, pero era un buen proyecto que fue prácticamente aniquilado por el terrorismo de Estado.

Supongo que no hay ningún partido perfecto, que funcione a las mil maravillas. Pero en este caso, la línea fue asumida por el conjunto del partido. La tarea cumplida fue sobre todo un trabajo fundacional que en la práctica tuvo solo seis años para desarrollarse. Eso no es nada en tiempos históricos.

El Golpe de Estado lo sorprende cuando está creciendo en distintas áreas, está alcanzando una dimensión nacional, pero todavía es un proyecto de partido revolucionario. Sin embargo, ya atraía a miles de personas, en su mayoría jóvenes. Pero había comenzado a crecer entre campesinos y obreros. A quien lo dude, le recomiendo

ver el documental de Jorge Müller (después asesinado por la dictadura) sobre los funerales de Luciano Cruz. Resulta impresionante ver esa enorme masa de pobres del campo y la ciudad con las banderas del MIR, del MCR, del FTR, del FER… Pero viene el Golpe y una represión criminal con objetivos de aniquilamiento. El Partido que se proyectaba construir en lo orgánico es muy golpeado, queda reducido a un mínima expresión. Y ahí viene una historia heroica.

Un puñado de sobrevivientes queda en el país haciendo resistencia a la dictadura. Se rehace con refuerzos que llegan del exterior a fines de los 70. Pero, fundamentalmente, eran compañeros y compañeras que se habían quedado en el país y que mantuvieron el proyecto en pie con una energía admirable.

En 1973, después del Golpe, hay un cambio profundo en la situación. Ya no hay posibilidad de desarrollar un trabajo de masas abierto, todo es clandestino, lento y dificultoso. Los militantes más comprometidos eran jóvenes, en su mayoría estudiantes, que se habían convertido en revolucionarios profesionales, pero que no tenían firmes y profundas raíces sociales. Se pagó un costo terrible por ese motivo que impedía un eficiente trabajo clandestino. Por

eso hablo de proyecto, con muchas virtudes, pero un proyecto al fin y al cabo. El terrorismo de Estado golpeó muy duro a partidos con mucha experiencia, numerosa militancia y años de construcción en la clase trabajadora.

¿Cuántas comisiones políticas y comités centrales completos del PC y del PS cayeron en esta etapa? Varios. Tenían, sin embargo, ese enraizamiento social, familias que eran militantes comunistas o socialistas por tradición que les permitió rehacerse después que pasó la tempestad. Y se han rehecho hasta por ahí no más, porque esos partidos son hoy una sombra de lo que fueron hacia los años 70.