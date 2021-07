Cuba: Agresiòn de manual

Frente a esta situación el gobierno nacional decidió responder de varias formas. Por un lado reconoció que había reclamos válidos de parte de algunos sectores. No obstante señaló que también había grupos violentos que solo buscaban generar caos y eran financiados desde EEUU. “Es legítimo que tengamos insatisfacciones, pero también tenemos que ser capaces de saber dónde nos quieren manipular”, sostuvo el presidente en una conferencia de prensa.

Johanna, una psicóloga que vive en la ciudad cubana de Las Tunas, reconoce que hay desabastecimiento. “Es cierto, pero no es el gobierno el que nos asfixia con carencias, es un bloqueo que nos está cercando cada vez más”, asegura. Y añade que “aún con estas carencias, el gobierno garantiza la alimentación, el que en Cuba diga que se muere de hambre es un mentiroso”. “Hasta los que no trabajan tienen garantizados alimentos básicos, que no son los mejores, es verdad, pero es lo que tiene ahora el país, ya lo pasamos cuando la caída del campo socialista”, completa.