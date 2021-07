Autonomía tecnológica: Herramientas libres para la lucha social

Si eres fan de Mark Zuckerberg, Bill Gates o Elon Musk, te gusta ganar dinero por encima de todo, no tienes ganas de organizarte con nadie o crees que el neoliberalismo ha hecho más en favor de la humanidad que Violeta Parra, este texto no es para ti.

No pretendemos sentar cátedra o decir lo que hay que hacer. Solamente somos una organización del sur de México con 10 años de experiencia en el trabajo con tecnologías digitales en vinculación con lo social. Hemos tenido muchos aprendizajes en estos años, sobre todo partiendo desde la idea de tender puentes entre los movimientos sociales y las herramientas tecnológicas. Un necesario “ida y vuelta” acorde a los tiempos que vivimos.

No creemos en el solucionismo tecnológico. Intentamos mantenernos al margen del tecno-optimismo (propio de las primeras dos décadas de la web) y del tecno-catastrofismo (propio de esta última década). Más bien pensamos que la clave es centrarse en lo social, en las dificultades y las oportunidades de relacionarnos con los procesos sociotécnicos.

Tampoco queremos fetichizar lo libre. Por sí mismas, las tecnologías no deberían tener el poder que les damos, son herramientas que tendrían que hacer lo que queremos que hagan y dejar de hacer lo que no queremos que hagan (parafraseando al Partido Pirata Arg)[1].

El modelo agroindustrial cambió nuestro vínculo con la tierra y la alimentación. Como expresan desde las luchas populares, “el problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero”. Un puñado de empresas de Estados Unidos, Europa y China decide qué se produce, cómo se alimenta la población y, al mismo tiempo, cómo se enferma y empobrece[2].

Se cumplen ahora 30 años desde la creación de la web. El gran impulso para que Internet se popularizara pudo materializarse gracias a que era libre. Tim Berners-Lee, su creador, no quiso patentarla y la ofreció así al mundo.

Como indica Osvaldo León, la fuerza de las “plataformas digitales se la encuadra bajo los parámetros ideológicos predominantes pautados por el consumismo, la competitividad, el individualismo como valores de superación y residual convivencia social, bajo un ambiente altamente emotivo”[3]. No olvidemos que las tecnologías no son neutrales, sino que responden a los objetivos de quienes las diseñan.

Se pregunta Douglas Rushkoff: ¿Las redes sociales conectan a gente de manera nueva e interesante? No, las redes sociales en realidad usan nuestros datos para predecir nuestro comportamiento futuro para, cuando sea necesario, influir en nuestro comportamiento futuro[4]. Google, Facebook, Amazon o Apple tienen la suficiente capacidad productiva y la influencia directa en las personas como para ser actores políticos decisivos en el actual escenario global.

En muchas ocasiones es muy difícil dejar de usar las plataformas o herramientas corporativas. En otras se usa el argumento de que “ahí está todo el mundo” y ahí es donde debemos estar con nuestros mensajes. También hay cada vez más voces que dicen que no hay que usar las tecnologías del enemigo, que además tiene el poder de apagar esos mensajes cuando lo desee.

Volvemos a Rushkoff, quien afirma que “podemos convertirnos en los consumidores y perfiles individualistas que nuestros dispositivos y plataformas quieren que seamos… o podemos recordar que el ser humano evolucionado de verdad no camina solo”.

Desde Sursiendo intentamos usar y alentar el uso de tecnologías libres. Lo libre lo entendemos más como lo colaborativo y abierto, contrario a lo corporativo y cerrado. Sí, libertad para compartir, para el apoyo mutuo, para saber cómo está hecho y para qué sirve. En realidad, lo libre da la posibilidad de adaptarlo a nuestras necesidades, de ver si hay algo detrás. Y como no todo el mundo desea desentrañar esas herramientas, hay mucha otra gente que testea, comprueba y difunde que las cosas funcionan como dicen que funcionan. Cuando es libre, claro.

Como en unos de los grandes problemas que ya enfrentamos y que crecerá con el paso del tiempo, “la protección de la privacidad no es un problema individual sino colectivo. La seguridad de nuestra información no es un tema técnico sino político”. Coincidimos con estas palabras de Bea Busaniche[7].

Y quizás no necesitemos perseguir el crecimiento e intentar hacer las cosas “a lo grande”, sino pararnos a pensar qué necesitamos realmente y para qué. O de que otras formas podemos también diversificar el satisfacer esas necesidades.

Sí es cierto que hasta hace unos años las tecnologías libres eran difíciles de usar, no eran estéticamente atractivas. Pero eso ha cambiado, aunque se haya quedado en el imaginario popular la idea inicial. Muchas de las herramientas abiertas y colaborativas ya las usamos, como el navegador Firefox, el gestor de contenidos WordPress o la paquetería LibreOffice, que incluso superan en prestaciones al software de las corporaciones.

Para el tratamiento de imágenes, el diseño gráfico y editorial tenemos Gimp, Scribus e Inkscape. No deberíamos de abandonar los correos electrónicos para comunicarnos, y existen algunos gratuitos y seguros, como los que se ofrecen en RiseUp, Disroot y Framasoft, que además son plataformas militantes que ofrecen otras herramientas útiles.

Ya no hay excusas para asomarse a las herramientas libres. Hay alternativas y soluciones a nuestras necesidades, pero debemos cambiar la mentalidad del solucionismo.

Decía recientemente Raúl Zibechi que “aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida”. Quizás una forma sea no colaborar con este nuevo imperialismo-gafam y dejar de usar sus tecnologías. #SalvemosInternet con nuestras decisiones y prácticas cotidianas[10]. Sí se puede, si avanzamos de a poquito con un horizonte definido.