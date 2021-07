Argentina: Desnudo y atado a un poste. A los 16 años

Se le cayó una pistola de plástico cuando lo zamarrearon para atraparlo. No tenía las manos puestas en ninguna masa, no era in fraganti. Simplemente lo vieron y dijeron fue ése. Ese robó aquí y allá. Le sacaron la ropa, lo golpearon para que aprendiera y lo ataron a un poste. No tuvo oportunidades en la primera infancia, cuando la ternura y la pequeñez perdonan todo. Después los niños crecen, se ponen toscos, recuerdan los abandonos, sienten la escasez, leen el hambre, asumen la brutalidad de la injusticia. Y a veces actúan en consecuencia.