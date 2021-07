Argentina: La izquierda de la derecha (I y II)

Para que digamos la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad, es necesario prestar juramento en el marco de una instancia judicial. Si es necesario ese ritual, es probable que la tendencia sea decir la mentira, sólo la mentira y nada más que la mentira. La polaridad mentira // verdad es capturada por la falsedad. Que no es mentira, pero tampoco es verdad.

“¿Te falta mucho para llegar?” Respuesta por wasap: “Estoy yendo”. Lo que no es mentira, porque estoy yendo. Pero tampoco es verdad, porque estoy una hora atrasado y por eso me preguntaron si me falta mucho para llegar. La falsedad rompe el binarismo “mentira verdad”, donde reina la certeza.