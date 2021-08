Europa: facistas que se preocupan por Cuba en Europa

Los “pacíficos” facistas que se preocupan por Cuba en Europa

Por Justo Cruz

La pupila insomne

29 julio 2021

Me alarma con qué simpleza los SOS Cuba publican y comparten imágenes de luchadores“ cubanos codeándose con políticos de extrema derecha, especialmente racistas españoles altamente conocidos por sus políticas contra los Derechos Humanos de los extranjeros, los derechos de la mujer, del movimiento LGTBI, etc.

Me pregunto cómo a los “Patria y Vida“ no les da pena codearse con connotados racistas de VOX y Ciudadanos. ¿Cómo se puede ser tan ignorante y compartir en su propio muro de Facebook un discurso de un político de VOX solo porque dice las cosas malas que uno quiere escuchar contra su propio país?

¿En serio crees que a esos racistas españoles les interesa la suerte del pueblo cubano? Si no quieren o no saben leer para documentarse y cultivarse al menos pregúntale a un amigo español sobre los partidos VOX y Ciudadanos, pregúntale y se les caerá la cara de vergüenza.

Como se que nadie me creerá esta historia aquí les dejo la imagen, pero ojo, no para que se burlen, no quiero burla, todo lo contrario, para que lloren de rabia, para que se indignen los unos y se les caiga la cara de vergüenza a los otros, porque lo que está pasando con Cuba en las redes sociales es el colmo de la falacia y la ignominia. Ya dan pena y lo peor de todo es que al parecer no hay quien los pare.