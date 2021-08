Mèxico_Chiapas: Compañeros presos en lucha por verdad y justicia

Comunicado de nuestros compañeros presos en lucha Adrián, German y Abraham sobre el llamado de lxs compas zapatistas sobre participar en la consulta y llaman a organizarnos por la verdad y la justicia como ellos lo hacen desde la cárcel.

Adrián Gómez Jiménez

German López Montejo

Abraham López Montejo

30/7/2021

Mi nombre es Adrian Gomez Jimenez integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, llevo recluido 17 años con 6 meses desde el año 2004 mi detención fue arbitraria y sin ninguna orden de aprehensión y fui torturado tres días en manos de los agentes judicial, después de las torturas me dictan auto formal de prisión para llevar mi proceso, que me dan un proceso de 14 años después me sentenciaron a 20 años de prisión, déjenme contarles que nunca hubo un señalamiento en contra mía, pues nunca se presentaron los supuestos ofendidos. Después de ver tantas injusticias que he vivido, empece a luchar y a organizarnos para sacar la luz todas las injusticias que he vivido y hemos vivido y fundamos la organización La Voz de Indígenas en Resistencia que tiene como objetivo denunciar las injusticias que nos ha tocado vivir y defender nuestros derechos y tanto de nuestros compañeros presos.