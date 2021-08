8 de agosto: Día del combatiente argentino internacionalista

Por Jorge Luis Ubertalli

Periodista y escritor argentino

La mentada dureza del ‘negro Hugo’ comentada por muchos compañeros, nunca me pareció tal. Aindiado, ex zumbo de la marina, militó en Montoneros, salió del país, regresó a la Argentina, volvió a salir y se enganchó en el Frente Sur del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entró a Managua, si no me equivoco, manejando un tanque. Lo conocí en Managua, a poco del triunfo, grueso bigote zapatista, acompañado de su compa mexicana, luego caída en combate en El Salvador, cosa que lo jodió mucho. El negro, como buen internacionalista, también se acercó al FMLN y había obtenido el grado de capitán de una de sus fuerzas cuando cayó combatiendo en Chalatenango en 1983. Nos reuníamos con él en Managua en un boliche literario, donde tomábamos café y hablábamos sobre Argentina, El Salvador, Nicaragua libre, las mujeres y los chantas, luego de habernos reencontrado en una actividad de la agencia de noticias Salpress, perteneciente a la organización integrante del FMLN en la que el negro militaba. Poco tiempo antes de su caída, y como buenos compañeros “salvadoreños”- puesto que yo también me había integrado a la lucha de ese pueblo- charlamos largo rato en Managua. Como un hermano mayor, sufriendo el tembleque y la tensión fruto de los morterazos y acosos varios de la Guardia salvadoreña en Chalatenango, donde pasaba la mayor parte del tiempo, me habló sobre el futuro y me aconsejó sobre los rumbos a tomar en el accidentado y nada fácil camino de la revolución.

Nunca conocí su nombre y apellido legales, tampoco creo que él conocía el mio. La revolución centroamericana lo había bautizado así, el ‘negro Hugo’, y con ese santo y seña sembró la hermosa y rebelde tierra de Anastasio Aquino y Farabundo Martí.