Argentina: Experimento sojero con niños wichí

Los niños wichí se mueren cada verano de a racimos por desnutrición y deshidratación. El agronegocio los dejó sin el monte –el Chaco salteño es la zona más desmontada del país -, los desnudó frente a un mundo que no es el propio, les quitó la farmacia y el almacén, los dejó sin aguadas y los confinó a los terrenos más yermos cuando fueron los propietarios de una tierra sin mal. Su cultura no fue de acopio, sino de caza y recolección. Sin el habitat que les arrancaron, la supervivencia es una quimera. Lo más cercano a la salud es un hospital donde nadie habla su lengua. Y donde no se comprende la estrategia sanitaria que bajaba de los árboles y tejían los espíritus.