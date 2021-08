Uruguay_Montevideo_El Cerro: de comunidad obrera a barrio de trabajadores (1940-1980)

El Cerro evoca muchas sensaciones e impresiones, tanto para cerrenses como para quienes no lo somos. ¿Por qué elegirlo? Es un espacio geográfico y social que permite múltiples entradas para la investigación, y la comparación con otros, por ejemplo, Aires Puros (Duffau, 2012) o Maroñas en Montevideo, Juan Lacaze o Paysandú; Berisso en Buenos Aires (Lobato, 2004) o Sao Miguel Paulista en San Pablo (Fontes, 2008), tareas por realizar o profundizar. O puede ser un caleidoscopio para observar episodios, mentalidades y prácticas, y procesos sociales y políticos en Uruguay u otros espacios del mundo.

“Montevideo qué lindo te veo, con tu Cerro y tu Fortaleza”, no parece ser la imagen actual; menos la de aquellos inmigrantes y sus familias -italianos, españoles, rusos, lituanos, armenios, griegos y muchos más- del siglo XIX y parte del XX, forzados a migrar, como los migrantes internos -algunos de ellos, de origen afro-, que constituyeron la fuerza de trabajo en saladeros y luego frigoríficos, en el trabajo naval en diques y entrenados en otros oficios según las fases del desarrollo capitalista industrial. Ni tampoco es la del “paralelo 38” -aludiendo a las Coreas en guerra de 1950 a 1953- cuando los obreros y estudiantes en los 50 y 60s, en especial los friyeros, luchando por sus reclamos, su dignidad y por solidaridad, muchas veces controlaron el ingreso a la Villa desde el puente sobre el arroyo Pantanoso.

De la era del saladero se pasó a la del frigorífico, primero la Frigorífica Uruguaya (1904), el Frigorífico Montevideo (1912) se transformó en Swift de Montevideo de capitales estadounidenses en setiembre de 1916; en octubre de 1917 se instaló el Frigorífico Artigas, luego comprado por la empresa Armour y Compañía de Chicago. Finalmente, el Nacional desde 1928 dando una fisonomía obrero-fabril al barrio desde los años diez y más acentuadamente desde los 20s. Desde las décadas de los 40 y 50 el Cerro concentraba tres de los grandes frigoríficos del país: los tres mencionados, el cuarto era el Anglo (1923) en Fray Bentos. Fueron tiempos de auge del sector a impulso de la segunda guerra mundial y la política de industrialización impulsada por el Estado, de políticas socio-laborales integradoras, reguladoras de la acción gremial en el medio urbano –como con los Consejos de Salarios-, y en lo económico-social, de creación de una nueva clase trabajadora (Porrini, 2005). Existían otras actividades remuneradas, como el Dique Nacional (reparación de barcos), la empresa textil de Pedro Sáenz, pequeños comercios y oficinas públicas. Además del trabajo no pago en las múltiples tareas de reproducción social y familiar que, invisiblemente, hacían las mujeres en los más de doce mil hogares que tenía el Cerro hacia fines de los 50 e inicios de los 60. Podría pensarse como una “inmensa fábrica disgregada”, con más trabajadoras/es que en las fábricas-, en un total de casi 47000 habitantes, casi un 4% de la población montevideana de entonces (Instituto Nacional de Estadística, Censo de 1963).

El historiador Eric Hobsbawm (1991: 80) al ver la coincidencia del ámbito de residencia y la concentración laboral reconoce “comunidades en el sentido literal de la palabra”, “lugares donde el trabajo, el hogar, las diversiones, las relaciones industriales, el gobierno local y la conciencia de ciudad-natal estaban íntimamente relacionados”, y que fueron lugares “donde los movimientos obreros establecieron sus baluartes”. E.P.Thompson, en su fabulosa obra sobre la formación de la clase obrera inglesa analizó la “comunidad”: “Las presiones tendentes a la disciplina y el orden se extendían desde la fábrica, por una parte, y la escuela dominical, por otra, a todos los aspectos de la vida: el ocio, las relaciones personales, la forma de hablar, los modales” (Thompson, 1989: 448). En este sentido, la comunidad se construye en un espacio donde se comparte el tiempo de trabajo y de no trabajo, generándose relaciones sociales y formas de sociabilidad específicas, desde la intención de la “disciplina y el orden”. Para la historiadora argentina Lobato “no hay una sola forma de construir comunidades y muchas veces coexisten unas con otras”. Y señala que “una comunidad se construye activamente con la creación de significados compartidos. Esos sentidos son diseminados por el lenguaje a través de los relatos orales, de la prensa, la literatura y de las prácticas que los instituyen” (Lobato 2020: 11, 16-17). O sea, la comunidad era territorio, relaciones sociales particulares, asociaciones diversas, luchas, encuentros y desencuentros, límites restringidos o ensanchados según el vecino o el momento, construcción de interpretaciones y conciencias de diversas pertenencias.

En el Cerro de los años 40 a los 60s, el sentimiento comunitario se estructuró (principalmente) en torno al trabajo friyero, sus familias, tal vez opacando otras actividades asalariadas y también las realizadas por parte de sectores sociales medios, como profesionales, periodistas, funcionarios. También el de las mujeres. Como mencioné antes, actividades invisibles como trabajo eran las realizadas por mujeres en los cerca de 12 mil hogares, muchas de las cuales además trabajaban en actividades fabriles -frigoríficos y textil-, como maestras y empleadas, en el servicio doméstico o en diversos trabajos a domicilio. Quizá esto podría ayudar a entender por qué les era muy difícil hacerse lugar en la dirección sindical, a pesar de su importante presencia en ciertos ámbitos asalariados, llegando por lo general a niveles de delegada y en las bases, o solamente a tener vida gremial. También tenían dificultada su participación política y “tiempo libre”, por las tareas cotidianas en sus hogares, como por las ideas y prácticas patriarcales predominantes en torno a los roles de género. Débora Céspedes me contó de su pasaje como trabajadora en frigoríficos, militante y Secretaria de Actas de la Federación Autónoma de la Carne en sus primeros años, y reflexionó sobre los efectos de la huelga de 1943 en el Cerro y su gente (Porrini, 2005). La obrera textil y cerrense María Julia Alcoba (2014: 43-44) recuerda la huelga del sector en 1950, su trabajo en Lana Uruguaya y las acciones solidarias del barrio, la FOICA-A y la lucha contra los y las carneras: “pusimos piquetes en las esquinas de la fábrica para que no entraran a trabajar los rompehuelgas”, y destacó “las mujeres tuvimos gran participación en esta lucha. Las obreras textiles ganamos la calle. Instrumentamos cosas que sabíamos que les dolían a las carneras”.

Menciono tres acontecimientos. Algunas generaciones las vivieron y repitieron, no todos hoy las conocen, en tanto existen rupturas significativas de lazos intergeneracionales , además de disputas de memorias en torno a hechos complejos o traumáticos que “rompen” la idea de comunidad armónica y de las tensiones que la componen o exceden.

El segundo episodio fue la breve huelga de fines de enero de 1943, originada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, al ser sancionados y luego despedidos diez obreros de la sección “carga y descarga” del Frigorífico Nacional (Frigonal), todos varones (estibadores de la carne), acusados de sabotear, colocando una bomba en un barco inglés. La solidaridad con ellos fue inmensa, la huelga se extendió por el barrio e incluso en el Anglo de Fray Bentos. Frente a la Federación Autónoma de la Carne, la Federación de la Carne afiliada a la comunista Unión General de Trabajadores (UGT), creyó en la versión de un gerente del Frigonal que era sabotaje y no apoyó la huelga, yendo a trabajar los pocos trabajadores en que influyó. Se puede ver una virulenta campaña contraria a la huelga en la prensa del periodo, el diario comunista Diario Popular o el oficialista diario El Tiempo, y a favor, el socialista El Sol o el anarquista Voluntad. Esta huelga generó una gran división en la familia y la comunidad cerrense que se estaba constituyendo, una separación política de los militantes comunistas del resto del barrio (Céspedes, en Porrini, 2005:320). De allí se tejieron muy distintos relatos –acusatorios de los “traidores”, explicatorios de la acción de no respetar la mayoría que decidió la huelga por ser contra los Aliados en la guerra (Cáceres, en Porrini, 2005: 324-325), a lo largo de décadas, hasta hoy (Porrini, 2005: 251-326).

Un tercer elemento identitario barrial fue dado por la situación casi insular –al menos en los 50 y parte de los 60- en que el puente sobre el Pantanoso podía impedir o demorar la llegada de fuerzas policiales, del transporte no autorizado o de “carneros” a los establecimientos del Cerro, hasta el retiro y luego reparto de alimentos de comercios mayoristas (Cores, 1989: 200; Mechoso, 2006: 105). Desde las huelgas “solidarias” de 1951 y 1952 y hasta fines de los años sesenta, ese lugar se constituyó en el “paralelo 38”, aunque habitantes de La Teja llevaron el límite de ese paralelo a la Plaza Lafone, un poco más allá del Pantanoso, ya en territorio tejano. Lo cierto es que las barricadas, los enfrentamientos entre obreros, estudiantes y vecinos, con sus adversarios, ya fueron policías o “krumiros” o rompehuelgas, dieron muestra de la fuerza social, cultural y material de una comunidad en lucha, en determinados momentos de su historia. Algunos lugares tenían el letrero “aquí no entran milicos ni carneros”, siendo estos, varones o mujeres, castigados en momentos de huelga por no cumplir lo que entendían era su deber de clase oprimida.