Una pequeña reflexión distópica

La actual coyuntura pandémica no ayuda a ver con optimismo el fin del mundo tal como lo conocíamos hace un poco más de dos año. Todos los conflictos que observamos, tanto de las personas que pudieron encerrarse en sus casas como así de los que tuvieron que seguir luchando para sobrevivir contra la presión de los gobiernos por cerrar actividades y la vida en sociedad misma, tendieron al rompimiento de algunas de las relaciones sociales tal como las concebíamos. Hay desordenes, actos miserables de egoísmo al saltarse el lugar en el orden de vacunación, bajezas tales como el discurso único acallando las opiniones divergentes, negacionistas opositores y el aumento y/o desabastecimiento intencionado de productos por pura especulación y vuelta a una idea de “retorno a lo natural” un tanto utópica merced al desabastecimiento de cosas altamente suntuarias.

¿Qué nos presenta el género distópico actualmente? Que el fin del mundo está ocurriendo ineludiblemente, pero, siempre hay un pero, no lo percibimos seriamente como tal, construimos mecanismos de autodefensa emocionales para evadir la responsabilidad que nos cabe al respecto como generación del antropoceno 1.

La gran pregunta que me surgió fue camino a mi trabajo, y me dije, qué pasaría si al supermercado de mi barrio dejan de llegar alimentos, qué sucedería si hubiera desabastecimiento de combustibles. Sería el caos total en siete días, o menos tal vez. ¿Cuánto alimento hay en nuestras alacenas? ¿Podremos pasar de la comodidad del gas natural o la electricidad con un mero “clic” a la leña o carbón como único medio de generación de energía en forma particular? ¿Cuánto combustible hay en el tanque de nuestros vehículos? ¿Cuál es la reserva de remedios o drogas para un enfermo crónico? Un mes, quince días, tal vez menos. ¿Y luego qué?