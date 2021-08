Lobby farmacéutico en EEUU: El turbio negoción de la pandemia

El lobby farmacéutico en EEUU

El turbio negoción de la pandemia

Valentin Katasonov

Agosto 9, 2021

La industria de la Big Pharma es la que más invierte en lobby sobre candidatos presidenciales, diputados y senadores. Entre 1998 y 2004, presionó para modificar unas 1.600 leyes. En medio de ganancias fabulosas y controles escasos se dibujan viejos y nuevos escándalos de Pfizer y otras compañías.

Cuando se trata de lobby profesional en los Estados Unidos, muchos citan sectores de la economía estadounidense como el petróleo y el gas, los bancos, las empresas de inversión y financieras como los principales lobistas del Capitolio. Antes de la Segunda Guerra Mundial era así. Sin embargo, han llegado otros tiempos.

A muchos les sorprenderá que el principal lobista del Congreso de los Estados Unidos sea la industria farmacéutica (Big Pharma). Y la efectividad de sus actividades de cabildeo es extremadamente alta. Esto se evidencia en los numerosos intentos fallidos de aprobar leyes en el Congreso de los Estados Unidos que limitan las posiciones monopolísticas de las corporaciones farmacéuticas. En particular, las leyes que establecen reglas más estrictas para el acceso de los productos de las grandes farmacéuticas al mercado y limitan el nivel de precios de estos productos.

Para mostrar la escala de las actividades de cabildeo de las grandes farmacéuticas, utilizaré el estudio de Olivier J. Wouters, de la London School of Economics, “Gastos de cabildeo y contribuciones de campaña de la industria farmacéutica y de la salud, el producto en los Estados Unidos, 1999-2018”.

El autor ha realizado un trabajo meticuloso para recopilar estadísticas que reflejen los gastos de la industria farmacéutica de EE. UU. en cabildeo a nivel federal, para apoyar las campañas electorales de los candidatos presidenciales, para apoyar a los candidatos en las elecciones al Congreso de EE. UU. y las legislaturas estatales. A la industria farmacéutica, el autor agregó la industria para la producción de “productos para la salud” (aditivos alimentarios, dispositivos médicos domésticos).

Entre 1999 y 2018, el gasto oficial (registrado) de las grandes farmacéuticas en cabildeo en Washington fue de $ 4.7 mil millones, con un promedio de $ 233 millones por año. A nivel federal (elecciones presidenciales y del Congreso) equivalieron a $ 414 millones. Y se gastaron 877 millones de dólares en apoyar a candidatos en las elecciones a las legislaturas estatales. En total, alrededor de $ 6 mil millones.

¿Y cómo se ve esta actividad de las grandes farmacéuticas en el contexto de toda la actividad de lobby en Estados Unidos? De 1999 a 2018, se gastó un total de $ 64,3 mil millones en todas las industrias en el cabildeo federal. Así, Big Pharma representó el 7,3% del gasto en actividades de lobby en todos los sectores de la economía estadounidense. Y según este indicador, Big Pharma está por delante de todas las demás industrias.

En parte, las actividades de cabildeo de las grandes farmacéuticas se desarrollan en otros sectores. El estudio identifica por separado los costos de lobby de varias organizaciones que brindan servicios de salud (excluidos los hospitales): más de $ 3,1 mil millones; del mismo modo, los costos de cabildeo de hospitales y hogares de ancianos: $ 1,9 mil millones. El gasto total en cabildeo de todo tipo de organizaciones relacionadas con la atención de la salud ascendió a $ 9,7 mil millones.

Durante un período de estudio de 20 años, 1.375 organizaciones farmacéuticas y de atención médica informaron costos de cabildeo. Las veinte organizaciones más grandes representaron el 55,8% de todos los costos de la industria ($ 2.6 mil millones). Entre los lobistas que están constantemente presentes entre los veinte primeros (en términos de costes de loby) se encuentran gigantes farmacéuticos como Pfizer, Amgen, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson, Merck. Estas mismas compañías farmacéuticas aparecen en las listas de los principales patrocinadores de la industria que apoyan varias campañas electorales (el presidente de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, las legislaturas estatales).

Presionar es barato

Según Olivier J. Wouters, para el período de veinte años 1999-2018, los estadounidenses gastaron $ 5.5 billones en medicamentos recetados en farmacias (en dólares de 2018). Resulta que los gastos totales de la industria farmacéutica para presionar y apoyar a sus candidatos en las campañas electorales ascendieron a solo el 0,1 por ciento de las ventas totales de medicamentos recetados durante el período de tiempo especificado.

En otras palabras, presionar a la industria farmacéutica no es demasiado oneroso para ella. Sin embargo, estos fondos son suficientes para tomar el control de cualquier proyecto de ley que nazca en el Congreso y pueda amenazar los intereses de las grandes farmacéuticas. Las principales empresas farmacéuticas y dos asociaciones: PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) y la Organización de Innovación Biotecnológica, entre 1998 y 2004, presionaron al menos 1.600 leyes.

Los $ 4.7 mil millones gastados por la industria farmacéutica en cabildeo y los $ 1.3 mil millones gastados en apoyar a “su gente” en las campañas electorales de 1999 a 2018 parecen muy modestos en el contexto de las ganancias de las grandes farmacéuticas. Se espera que la industria farmacéutica de EE. UU. obtenga una ganancia combinada de 56.000 millones de dólares este año.

Big Pharma demostró muy claramente su poder en el otoño de 2019. El Congreso de los Estados Unidos estaba preparando un proyecto de ley sobre el establecimiento de precios máximos para los productos farmacéuticos de las empresas estadounidenses en el mercado interno. Especialmente con la contratación pública de medicamentos.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el representante Richard Neal de Massachusetts y Frank Pallone fueron los iniciadores del documento del estado de Nueva York. Antes del nuevo año 2020, los cabilderos lograron “enterrar” un proyecto de ley ampliamente publicitado por el Partido Demócrata. Y no podía ser de otra manera. Después de todo, Big Pharma of America se estaba preparando para la llamada pandemia. Y desde el punto de vista de las grandes farmacéuticas, iniciar la lucha contra la pandemia, teniendo las trabas en forma de restricciones a los precios de los productos, es una completa locura.

El argumento de los defensores de las grandes farmacéuticas, tanto dentro como fuera del Congreso, era y sigue siendo extremadamente simple: los precios máximos privarían a las empresas farmacéuticas de incentivos y oportunidades para financiar el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. El argumento es inverosímil, porque las compañías farmacéuticas prefieren gastar sus miles de millones en ganancias no en el desarrollo de nuevos medicamentos, sino en aumentar los pagos de dividendos y recomprar las acciones de las mismas compañías que circulan en el mercado.

Por cierto, recientemente surgió una cifra interesante en este puntaje: en el período de 2016-2020, las 14 compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos gastaron $ 577 mil millones en recompras de acciones y pagos de dividendos, un aumento de $ 56 mil millones en I+D (Investigación y Desarrollo). Y la retribución media anual de los responsables de estas empresas ha crecido un 14% durante este período.

No nos pidan seguridades

La codicia no te permite actuar de otra manera. Si se desarrollan nuevos medicamentos, estos son de mala calidad o incluso peligrosos para la salud debido a una excesiva “optimización de costos”. De acuerdo a Marcia Angell, ex editor en jefe del New England Journal of Medicine, “Estados Unidos es el único país desarrollado que permite a la industria farmacéutica cargar sus productos en exactamente el precio que el mercado puede soportar”.

Ya escribí que el año pasado, a pesar de la crisis económica mundial causada por COVID-19, una serie de industrias y mercados lograron mantener los indicadores anteriores a la crisis e incluso tener un crecimiento.

Las mayores empresas de Tecnología de la Información (TI) se han convertido en uno de los beneficiarios de la crisis económica viral. Los éxitos comerciales de las corporaciones de TI estadounidenses en Silicon Valley se manifestaron, en particular, en el crecimiento de su capitalización de mercado (el valor total de las acciones). En la primera etapa de la pandemia, de enero a mediados de 2020, esta capitalización aumentó para Amazon en un 80%, Apple – en un 66%, Microsoft – en un 42%, Facebook – en un 40%, Google – en un 20%. La pandemia se convirtió en un festín durante la plaga (crecimiento demencial de las cotizaciones) para otra industria: la industria farmacéutica.

La demanda de una serie de medicamentos que los profesionales de la salud comenzaron a usar para tratar a los infectados con el nuevo virus ha aumentado drásticamente. De hecho, la producción de herramientas de prueba se creó desde cero. Debido a las restricciones en el tratamiento de los pacientes, las personas se vieron obligadas a automedicarse, lo que se acompañó de la compra de muchos medicamentos innecesarios (a menudo no ayudaron, pero sí perjudicaron). Finalmente, hubo una demanda de vacunas para proteger a las personas del nuevo virus.

El año pasado, el “factor de la vacuna” no fue significativo para el desempeño financiero de las principales compañías farmacéuticas, ya que las vacunas en sí aún no estaban disponibles. Todo comenzó a desarrollarse en el año en curso.

Primero, muchos gobiernos optaron por apoyar el desarrollo de vacunas por parte de empresas privadas. En segundo lugar, los reguladores de salud del gobierno permitieron a las compañías farmacéuticas reducir drásticamente los plazos de desarrollo a través de pruebas en animales y humanos. De hecho, las grandes empresas farmacéuticas recibieron el visto bueno para entrar en el mercado con un producto semiacabado, no probado. En tercer lugar, la idea se introdujo gradualmente en la mente de los médicos y el público de que la vacunación no puede ser un evento único. Se opinó que las vacunas deberían volverse regulares (digamos, una vez cada seis meses o un año). Solo los productos de demanda constante son rentables para las empresas.

En cuarto lugar, se redujeron los requisitos para las vacunas y sus fabricantes. Previamente, para cada vacuna se fijaba un límite de posibles infracciones en el estado de salud de los vacunados. Los indicadores se midieron en centésimas de porcentaje. Hoy en día, las tasas aceptables de complicaciones se miden en unidades de porcentajes. Previamente, para cada caso de complicación, el fabricante de la vacuna era responsable (indemnización por daños a la víctima o familiares del fallecido en efectivo). Hoy en día, los fabricantes están total o parcialmente exentos de dicha responsabilidad.

Las perspectivas para las empresas farmacéuticas son vertiginosas. Ahora en el mundo ya hay dos docenas de vacunas que han recibido permiso de uso. Hay alrededor de un centenar más en diferentes etapas de desarrollo.

El mercado mundial de vacunas Covid-19 alcanzará un máximo de 67.000 millones de dólares en ventas en 2021, según un informe de Morningstar, una empresa de consultoría. La empresa Kelly Scientific ofrece un pronóstico a más largo plazo. Incluso en 2026, según sus estimaciones, las ventas de vacunas ascenderán a 47.000 millones de dólares, aunque supongamos que las ventas anuales medias de vacunas ascienden a 50.000 millones de dólares (una cifra claramente conservadora), lo obtenemos desde el principio de 2021 hasta finales de 2026, las ventas totales de vacunas alcanzarán los U$S 300 mil millones.

La mayor parte del mercado mundial de vacunas fue capturado por los estadounidenses: las empresas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Novavax informaron que lograron desarrollar vacunas contra COVID-19 en el menor tiempo posible. En 2021, dos tercios de las ventas mundiales de vacunas provendrán de dos de sus vacunas: Pfizer-BioNTech y Moderna. El tercio restante del mercado mundial estará dividido por la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, las vacunas de las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson y Novavax, y el fármaco de la empresa alemana CureVac. La vacuna rusa Sputnik V ocupa el séptimo lugar. A esto le siguen las vacunas de China e India.

Muchas grandes empresas farmacéuticas esperan que las vacunas aumenten sus ventas, ganancias y capitalización en el mercado de valores. La compañía Pfizer, que durante muchos años compartió el primer y segundo lugar con Johnson & Johnson en las calificaciones de Big Pharma, recientemente ha incurrido en grandes gastos en relación con litigios. Se enviaron demandas multimillonarias a su dirección en relación con fraude, sobreprecio, corrupción e incluso extorsión. Ha habido muertes masivas relacionadas con el uso de medicamentos opioides de Pfizer. Y ahora Pfizer espera mejorar sus asuntos financieros. La compañía dijo que más de un tercio de sus ventas ($ 26 mil millones) este año provendrán de la nueva vacuna.

La vacunación de la población mundial apenas comienza y los resultados ya son visibles. Al mismo tiempo, según la organización pública The People’s Vaccine Alliance (PVA), la vacunación no suprimirá la pandemia: las vacunas son caras e inaccesibles para cientos de millones de personas que viven en los países más pobres. PVA requiere que las grandes farmacéuticas compartan sus desarrollos de vacunas con todos los países y empresas que deseen fabricar remedios pandémicos. ¡No importa cómo sea!

Entonces, ¿cuáles son los resultados visibles de la vacunación hablando de los expertos en PVA? Hablan de los nuevos multimillonarios que lograron irrumpir en las listas de Forbes en menos de un año. En mayo, PVA informó sobre nueve multimillonarios de vacunas recién horneadas. Juntos, los nueve nuevos multimillonarios tienen un patrimonio neto combinado de $ 19,3 mil millones. Y eso no es todo. A los nueve nombrados hay que sumar los que, incluso antes del inicio de la bacanal de las vacunas, eran multimillonarios. Hay ocho posiciones en la lista de “multimillonarios experimentados”. La gente se ha convertido en el “nuevo petróleo” del siglo XXI para las grandes farmacéuticas.

Poniendo estaba la gansa estatal

Parece que todos los frenos de contención se quitaron en un año y medio (desde el momento en que se anunció la pandemia). Las grandes farmacéuticas recibieron mucho dinero del estado para el desarrollo de vacunas y al mismo tiempo eliminaron de las empresas farmacéuticas casi cualquier responsabilidad por los posibles costos de vacunación. Además, para que las inversiones en el desarrollo de vacunas sean más rentables, el gobierno acordó con las grandes farmacéuticas que la vacuna iría más allá de una sola inyección. Habrá varias vacunas. O tal vez se vuelvan permanentes, una parte integral de la «nueva normalidad».

La periodista-investigadora estadounidense Nina Burleigh en un libro recién publicado escribe que el Congreso asignó rápidamente $ 10 mil millones para el desarrollo de vacunas por parte de empresas privadas la primavera pasada. Hay evidencia de que Pfizer usó dinero del gobierno para desarrollar la vacuna. Es cierto que no eran del tesoro de los Estados Unidos, sino de Alemania. Pfizer confiaba en que obtendría todo su potencial, contando con la compra por parte del gobierno de Estados Unidos de su vacuna milagrosa. Y entonces nos enteramos de que a principios de julio, Pfizer firmó un acuerdo de casi $ 2 mil millones para vender 100 millones de dosis de su vacuna de doble inyección al gobierno de los EE. UU. (50 millones de personas).

La Comisión de Bolsa y Valores ha multado más de una vez a los participantes del mercado de valores sin escrúpulos de productos farmacéuticos a través de los tribunales.

A veces se impusieron multas por corrupción absoluta. Por ejemplo, en 2011 Johnson & Johnson fue multado con 70 millones de dólares por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por pagar sobornos a médicos en Grecia, Rumania y Polonia, así como en Irak para recibir contratos bajo el programa “Petróleo por alimentos”. Según los investigadores, la empresa ha estado utilizando tales métodos para promover productos desde al menos 1998.

En agosto de 2012, Pfizer recibió una multa de 60 millones de dólares. La SEC acusó a la empresa de soborno y violación de las leyes anticorrupción en el extranjero, específicamente en Rusia y Kazajstán. Resultó que las dos subsidiarias de Pfizer gastaron más de $ 2 millones entre 1997 y 2006 en sobornos declarados como gastos de marketing.

El 9 de noviembre de 2020, el día en que Pfizer anunció que la vacuna que estaba desarrollando había superado el 90 por ciento, las acciones de Pfizer subieron drásticamente (hasta un 15 por ciento). Y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Burla, vendió más de la mitad (62 por ciento) de las acciones de su empresa. Burla fue uno de los siete ejecutivos de Pfizer que colectivamente recaudaron $ 14 millones de la venta de las acciones de su compañía en 2020, según las cifras proporcionadas a Los Angeles Times por Equilar, una compañía de datos de compensación y gobierno corporativo.

Lo mismo han hecho (y siguen haciendo) los dirigentes de Moderna, cuya vacuna también se está promocionando bien. Un puñado de ejecutivos de Moderna pusieron en su bolsillo casi mil millones de dólares, tanto del dinero del gobierno que recibieron para el desarrollo de la vacuna, como debido a la venta exitosa de los valores de la compañía en los picos de cotización de las acciones.

Nina Burleigh cree que los principales accionistas y altos directivos de las grandes farmacéuticas no están abandonando accidentalmente sus paquetes de valores en la actualidad. Han dispersado la locomotora Big Pharma, que, junto a los pasajeros (millones de estadounidenses que se han vacunado), se encamina hacia el abismo. Y los propios dueños y jefes de las empresas farmacéuticas saltan inadvertidamente de esta locomotora.

Saltan porque saben cómo puede terminar la vacunación masiva. Es apropiado recordar aquí al oponente activo de la campaña de vacunación en los Estados Unidos y el mundo de Robert Kennedy Jr. En particular, mencionó el siguiente hecho del abuso de las grandes farmacéuticas: “Otro problema con la prueba de la vacuna es que no se prueba en ‘estadounidenses típicos’, sino en un grupo cuidadosamente seleccionado de personas que no padecen ninguna enfermedad”.

Y luego concluye: “Todas las empresas líderes en vacunas, a saber, Moderna, Glaxo, Sanofi, Pfizer, Merck, son delincuentes en serie condenados. Durante los últimos 10 años, han pagado $ 35 mil millones en sanciones penales y multas por mentir a los médicos, por fraude, por falsificación científica, por el asesinato deliberado de cientos de miles de estadounidenses”. El objetivo de las grandes farmacéuticas es ganar mucho dinero, y el medio son millones de personas superfluas, este ‘nuevo petróleo’ del siglo XXI.

(*)Valentin Katasnov es analista internacional ruso (NOVOSTI / RBTH)