Colombia: autodefensa y poder popular

“Ven la guardia como una piedra en el zapato porque también es un control interno y exterior. La Guardia no va solucionar todos los problemas, pero sí puede asignar tareas y afirmar cuando alguien defrauda a la comunidad”, sostiene Manuel.

“Sabemos que los gobiernos represivos nunca han tenido en cuenta las necesidades del campesinado. En nuestros territorios hay campesinos que están a doce horas de camino, no hay vías, no hay nada eso. En el departamento del Cesar solo el 1% de la población campesina puede ir a la universidad, no tenemos salud (…)”, asegura David Donado, integrante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas -MTTC- en el César y quien es uno de los líderes de la Guardia Campesina en este departamento.