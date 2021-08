Guatemala_Thelma Cabrera: “Los pueblos nos levantamos frente a un sistema que nos oprime”

En el 2019 fueron las elecciones aquí en Guatemala. Como lo evidenciamos en su momento, es un gobierno fruto del fraude. Es un gobierno de los criollos. Es un Estado fallido donde no se atienden las demandas de la población. Por esta razón es que los pueblos; y no solo CODECA, porque también hay otros movimientos que se sumaron al paro y que también luchan, solo que como CODECA tenemos claro el camino, que no podemos quedarnos solo en la renuncia. Planteamos un proceso de Asamblea Constituyente, que los pueblos seamos representados a través de un Estado Plurinacional, con autonomía y representación de todos los pueblos que habitamos Guatemala.

Es un ejemplo de lo que pasa en los pueblos del Abya Yala, de que tenemos que asumir ese reto. No es que sea nuestro gusto estar en esos espacios pero si los pueblos no levantamos la cabeza, si vamos a mantenernos en la opresión en la humillación y que cuando participamos, tenemos que despertar de nuestra realidad, asumir esos retos, porque los pueblos nos están delegando en esa trinchera de lucha. Felicito a la hermana que ahora está ante el pueblo como una representación (por Francia Márquez). Animo a las demás defensoras y defensores, hay un enemigo que es el sistema capitalista que nos oprime.

Para los pueblos en Guatemaya fue una gran experiencia. No es un partido más, es un Instrumento Político que nace desde los pueblos a raíz de la exclusión que enfrentamos. Asumimos construir para plantear nuestra agenda, un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, que desglosamos en 14 ejes temáticos y que ahora en el caminar ha sumado más propuestas desde el sentir de la resistencia de nuestros pueblos y llegamos a alcanzar ya 20 temas en este contexto en que planteamos que hay un Estado país corrompido. No queremos parches, tenemos que construir nuestra propia casa entre todas, para todas y con todas. Planteamos dentro del corazón de estos ejes temáticos, cuestiones como bienes comunes; principios éticos; derechos colectivos de los pueblos; sistema de seguridad y de justicia; comunicación; y tierra, agua y territorio.

En la Constitución Política de Guatemala, los pueblos no existimos; solo en algunos Artículos, pero eso no es la participación originaria. También, en este sistema de los criollos, el funcionario está saqueando el dinero del pueblo, dice que es un salario pero es un robo, una estafa a la población. Por eso, planteamos la rebaja del salario: no más de 5 salarios mínimos según lo que establece el código del trabajo. También planteamos lo que es la revocatoria de mandato para que un funcionario pueda demostrar su lealtad, su capacidad de conciencia; renunciar a esos privilegios, quitar ese escudo que tienen los que ahora están robando con la corbata puesta y no van a la cárcel aunque estén denunciados por corrupción; al contrario, a quienes encarcelan es a los Defensores y Defensoras de la Madretierra. Dentro del sistema político hay mucho que profundizar.