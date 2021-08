Repre$iòn $hilena: Macarena Valdès, 5 años de impunidad…

A 5 AÑOS DE IMPUNIDAD EN EL FEMICIDIO EMPRESARIAL CONTRA MACARENA VALDÉS MUÑOZ, DEFENSORA MAPUCHE DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO, ASESINADA POR SICARIOS (PRESUNTAMENTE) VINCULADOS A HIDROELÉCTRICA QUE INTERVENÍA EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD NEWEN DE TRANGUIL, EN WALLMAPU

La coordinación construida desde octubre 2016 a la fecha, les convoca a exigir Justicia para Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y el territorio.

Queremos reflexionar políticamente sobre el contenido de esta lucha y proponer acciones que conmemoren la lucha de Macarena, de su familia y de su comunidad.

Nos paramos desde la autonomía política en relación a las hegemonías partidistas que –observamos- se despliegan actualmente (post Revuelta Popular de octubre 2019), en las luchas populares, movimientistas, feministas, de clase, de las disidencias sexuales, ciudadanas y otras.

Nos oponemos al sistema racista, colonialista, capitalista que nos oprime y encaramos a la dominación patriarcal más allá de consignas sobre “diversidad”, “enfoque de género” y/o “inclusión”, porque los males de este sistema asesino no se destruyen con programas, leyes y consignas populistas.

La violencia estructural es sostenida y alimentada por elites empresariales, políticas, militaristas, institucionales, supremacistas raciales y sexuales. No aceptamos la demagogia condescendiente, solo la devolución de los territorios saqueados, la liberación de la tierra y los cuerpos que han querido someter a su orden patriarcal racista.

Nuestras certezas tienen memoria política de 500 años de colonialismo, de dictaduras y de 30 años post-dictatoriales en que hemos sufrido persecución, saqueo y engaño desde las instituciones del Estado chileno.

Las defensoras y defensores de la tierra y el territorio como Macarena se les han opuesto con fuerza a esas instituciones, y entonces les han asesinado tal cual lo hicieron con otras insurgencias en la historia de nuestras luchas territoriales y populares.

Los agentes del Estado chileno, los poderes capitalistas y sus sicarios, han violado, encarcelado, desaparecido, torturado y mutilado personas por oponérseles, por no ser de sus elites, por no ostentar poder ni posición de privilegios. Se han ensañado con las mujeres y disidentes sexuales, con migrantes empobrecides y con comunidades ancestrales, militarizando el territorio mapuche y a las poblaciones en lucha. Imponen la impunidad, de manera hipócrita, mostrándose condescendientes, pero sus acciones hablan más que sus discursos. No les creemos.

Por su parte, quienes se han rebelado, lo han hecho por autodefensa y para el cuidado colectivo de sus comunidades. Así lo hizo Macarena, nos consta. Su vida y sus acciones fueron para cuidar a su comunidad y para cuidarse del odio de este sistema que le amenazaba y que terminó con su vida. Ella defendió con ternura y fiereza a sus hijos, a su compañero y a sus lamngen de lucha y territorio. Amaba la tierra, se alegraba con la naturaleza y peleaba férreamente por lo creía y sentía justo.

BREVE RESEÑA DEL CASO

La tarde del lunes 22 de Agosto de 2016 Macarena apareció muerta en su casa, en Tranguil. Su cuerpo estaba colgado.

21 días antes, el 1 de agosto, Macarena Valdés había estado todo el día en el corte de camino que realizaba su comunidad, Newen de Tranguil, para lograr que RP GLOBAL no instalara cables de alta tensión. El corte duró desde temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde cuando finalmente la Gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, se comprometió con la comunidad a una reunión para revisar la situación y ordenó a RP GLOBAL que se retirara del terreno. La reunión comprometida se hizo el 19 de Agosto, pero la Gobernación dio excusas y solo planteó cuestiones generales ampliando el plazo para las decisiones. En este ambiente el domingo 21 de agosto llegó al territorio, un vehículo con logo y chofer de la empresa RP GLOBAL, en el que iban dos hombres, Osvaldo Jaramillo y Juan Luengo, quienes exigieron a Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde vivían Macarena y su familia, que les desalojara. Mónica les respondió que ella estaba contenta con la familia y que no tenía motivos para desalojarles. Como no la convencieron, Jaramillo y Luengo entonces, explícitamente, replicaron que algo muy malo podría pasarles a alguno de ellos si insistían en quedarse… Al día siguiente alguien asesinó a Macarena, presuntamente sicarios de RP GLOBAL CHILE.

Macarena no se colgó, pero sí la estrangularon con una ligadura, ella trató de quitarse la cuerda, luchó para ello y no lo logró porque una o más personas se le opusieron tirando de la cuerda “con fuerza” y sosteniéndola a ella para que no pudiera moverse, es lo que concluyó el patólogo británico John Clark, ex director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, ex patólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y actual perito de la Corte Penal Internacional (CPI).

MACARENA FUE Y ES SEMILLA DE TERNURA Y LUCHA

¡EXIGIMOS DESMILITARIZACIÓN DEL WALLMAPU!

¡LIBERACIÓN SIN CONDICIONES A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS ANARQUISTAS Y SUBVERSIVOS DE LA REVUELTA POPULAR!

¡LIBERACIÓN SIN CONDICIONES DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!

¡DEVOLUCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DESPOJADO!

Reseña del caso basada en algunos artículos de Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio entre 2016 y 2019

Escucha el cadenazo radial pinchando AQUÍ

De misma forma, en Likanray, invitan a jornada contracultural en memoria de Macarena, a realizarse el domingo 22 de agosto desde las 10 hrs: