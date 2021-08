Argentina: Muerte de una nena wichí embarazada

La nena wichí llegó desde la comunidad Pacará al Hospital de Tartagal con un embarazo avanzado, sin controles, hipertensa. Pequeña y frágil, con un cuerpo aún no formado para maternar. Y fue puesta a hacerlo, sin otras alternativas. Su vientre creció y ella no supo por qué hasta que la pugna por salir al mundo le desconcertó sus propios signos vitales. Y ella quedó inerte en el Hospital, con un coma farmacológico y su niño muerto.

Ella, en la provincia que tardó años en poner la Educación Sexual Integral (ESI) a mano de las niñas, ella, en la provincia que puso la ESI a cargo de las profes de religión, ella, en la provincia que no practicó ESI en pandemia, murió el martes arrasada por un embarazo que nadie previó, que nadie controló, que nadie evitó. A los trece años.

En las comunidades wichís, en brutal abandono, las niñas y los niños se mueren en los veranos por deshidratación. Porque no hay agua buena para que beban. Se mueren por mala nutrición, porque no quedan nutrientes en sus tierritas yermas. Se mueren por covid, por la variante Delta que llega desde los países vecinos sin controles sanitarios y les pasan por sus casillas, por sus hogares confinados, con destino a Orán y Tartagal.

Las niñas abusadas en las comunidades originarias tienen un precario acceso a la salud, puertas cerradas de la justicia (no hablan su lengua, desconocen sus particularidades culturales y juzgan sus diferencias), carecen de herramientas de prevención y la Interrupción Legal del Embarazo es una quimera. El estado opta por una presencia indiferente. Una decisión de desamparo explícito. Un dictamen de extinción para las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del origen.

A 40 kilómetros de Pacará se murió ella. Que esperó hasta que le dieron el cajoncito para velarla. En el Hospital de Tartagal “sólo hay una profesional que no es objetora de conciencia frente a la ley que garantiza la interrupción del embarazo”. Las iglesias evangélicas en la región tienen un influjo opresivo en las comunidades, a partir de la estrategia para hacer sentir la tragedia como una promesa divina. El dios que no es de ellos como arma de resignación.

El presidente de la comunidad wichí de Pacará relató a Salta /12 que el único puesto sanitario tiene sólo un enfermero y queda cerrado cuando se va. Esta ausencia y cierre no sólo deja la salud a la buena de vaya a saber qué dioses sino que también incomunica a la comunidad: “la radio con la que cuentan para solicitar ayuda a un centro médico de mayor complejidad está dentro del inmueble del puesto sanitario. Y en esa zona no hay conectividad digital ni telefonía”. No hay ambulancias y los caminos de ingreso son prácticamente intransitables.