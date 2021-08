Argentina: Sebastián y los pibes que faltan

A los diecisiete años, las chicas y los chicos en un país que supo llamarse la Argentina, terminaban la secundaria y podían elegir seguir estudiando o trabajar. Una especie de ruta existencial parida en la plena confianza en la educación pública y el mantenimiento del mercado interno. Una bitácora de la llamada clase media. Pero a partir de los años noventa, esos mapas comenzaron a quemarse. Ahora y de manera cada vez más recurrente, las pibas y los pibes no tienen ese destino anunciado.

Sebastián tenía diecisiete años y su sangre apareció en las calles de un barrio rosarino. Es preciso señalar que la sangre joven derramada en los barrios es la contracara del dinero que se lava en el centro de la ex ciudad obrera.

Al cierre de la primera semana de agosto de 2021, las estadísticas policiales que publican los medios de comunicación rosarinos hablan de 129 homicidios. En 38 de esas vidas que ya no están, las edades son menores a los veinticinco años y en una docena de casos los documentos de identidad reflejaron que se trataban de pibas y pibes menores de dieciocho años.

-Mirás la realidad y pensás que mientras más jóvenes van matando, será muy difícil seguir adelante. Hoy se va otro más para arriba, es muy triste y doloroso ver cómo se matan entre los pibitos del barrio…Hay que preguntarse por qué el pibe cae en la joda, en tener un fierro…Los pibes del barrio no nacen ni chorros ni narcos. Eso depende de las posibilidades que el Estado les da…Uno de los grandes problemas que vemos entre las muertes de los pibes es el territorio. Hay pibes que son de barrio Triángulo y no pueden ir a Bella Vista, o son de Ludueña y no pueden ir a Empalme Graneros – dijo Federico López, militante barrial desde el centro comunitario “San Cayetano”.