Uruguay: ¿modelo de qué?

Que no es, ciertamente, descripción de la realidad.

muy deliberado aunque no se sepa bien qué.

Con una frecuencia que me resulta cada vez mayor, aparecen en “la prensa” tenida por

como para haber dado formidables creadores, que no voy a enumerar para no olvidar a

que nucleó a la inmensa mayoría, no a todos, dentro de la intelectualidad uruguaya y sus

A mediados del s XX, con una crisis que ya no nos abandodó, luego de esfumadas

juventud uruguaya tiene que enfrentar no sólo las privaciones de la pobreza creciente y el

los grandes privilegiados, pero una visión ingenua puede no ver nada negativo en el

Institute of Government, muy “prestigioso”, ubica a Uruguay segundo en las Américas,

instaurar allí un régimen aceptable (para EE.UU., no para la gente). Luego del descalabro

la de la NED (National Endowment for Democracy [Fundación Nacional para la

La fuente que ha manejado Fraga para sus elogios generalizados no es, ciertamente,

no gubernamental que juzga el nivel de libertad en países alrededor de todo el mundo es,

estadounidense, pero no son gratis.

Si algo faltaba para medir la caradurez en la “objetividad” de FH: no se le conocen

Hace unos años, el Financial Times, el vocero principal de la City londinense, hizo

Uruguay tiene desde mucho tiempo atrás una relación no conflictiva con el capital

casi nada al país, privado de su exportación y los impuestos consiguientes (aunque no de

ejemplo, se tramita toda mediante zonas francas. Producción que, por tanto, no aporta

incluyendo Argentina y Brasil. [y] una importante concentración de clientes no

particularmente a partir de operaciones de no residentes y trasnacionales. Tiene […]

no requieran un agente bancario registrado localmente.” Así resume Andrés Alsina la

Allí, al mejor estilo Alec Guiness como perdulario que trasmuta mediante soborno

una pena de muerte en una liberación, los Rozenblum evaden la prisión acusados de haber

sobornado a los guardias. Isidoro, el padre, con un infarto masivo, no vivirá mucho para

contarlo, pero Rolando, el hijo, retorna al Uruguay con los millones de dólares en

resguardo, y de inmediato procede a hacer inversiones, promesas o contactos en su sitio

de residencia, Punta del Este. Entra rápido al círculo áulico del gobernador local, Enrique

Antía y brega, ¡oh paradojas!, por implantar una red de cámaras antidelito en las calles,

ofreciendo el know how de una empresa israelí que le cobrará al gobierno fernandino (no,

claro, al proponente) unos 20 millones de dólares por instalar un millar de tales cámaras.

Nuestro hombre se constituye en pivot del CIPEMU, Comunidad Israelita de Punta del Este,

Maldonado, Uruguay, y, a mediados de la segunda década del siglo XXI, en fundador del

International College, de Punta del Este.