Argentina:

La rebelión de los carpinchos

Juan Solá

Las imágenes que nos llegan desde los medios de comunicación no muestran nada inesperado: una gran comunidad de carpinchos a las anchas en su hábitat. Sin embargo, quienes retorcidamente defienden el derecho humano a apropiarse del paisaje, entienden esta imagen como una invasión, como si se tratara de la rebelión de un grupo de animales que buscan perturbar el sueño de vecinos y caniches. ¿Y cuál es el sueño? La ilusión de exclusividad. Desprenderse de la vulgaridad citadina en pos de una vida rodeada de naturaleza es loable sólo si la naturaleza no debe pagar el precio de esta arquitectura clasista, una cicatriz blanca sobre la faz potámica del mundo.

La rebelión de los carpinchos podrá ser el cuento que Horacio Quiroga jamás escribió, nunca esta burda intención mediática de justificar el inminente ataque humano a esta comunidad de roedores que “destruyen los jardines del barrio”. No sé si es más difícil explicarle a un carpincho que no debe destruir un jardín o hacerle entender a uno de estos seres humanos que los carpinchos no tienen ni la más puta idea de lo que son los jardines. Que el único bicho parquizador es el humano alienado del mundo. La naturaleza es una casa sin jardines. De cualquier forma, la imagen del carpincho embistiendo a un motoclista resulta, cuanto menos, poética, y sé que Quiroga daría buen uso literario a todo este asunto (o volvería a tomarse un trago de cianuro, ya no sé).