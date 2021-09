Negocio$ de $oros: Acelerar diversidad para borrar luchas por la igualdad de la Mujer

El histórico cambio de Generación Igualdad consiste en la sustitución del proyecto feminista que busca la igualdad sustantiva entre varones y mujeres, por el proyecto transfeminista de diversas feminidades y masculinidades sociales –cis, trans, no binarias+– que buscan ser reconocidas en su libre autodeterminación de género. Dicho de otro modo, el sujeto político de este nuevo Beijing acelerado no son las mujeres, sino las personas en general. Lo que se hace pasar por ampliación e inclusión es en realidad la eliminación del sexo y la identidad sexual de las mujeres como sujetas políticas per se, sustituidas por las libres identificaciones subjetivas de las personas según géneros estereotipados y sexistas.

Los documentos emitidos por el Foro insisten en la innovadora categoría de las “mujeres en toda su diversidad”, vale decir, en la total diversidad de feminidades cis, trans, no binarias+. Las mujeres nos encontramos así con la sorpresa de que todos nuestros espacios exclusivos, cupos y cuotas, estadísticas, análisis diferenciales, etc. ya no fundan su exclusividad y protección en el sexo sino en la identificación con algún estereotipo genérico o expresión sexual. Los documentos del Foro son lo suficientemente ambiguos y confusos como para no afirmar abiertamente que a partir de ahora las mujeres debemos usar los mismos baños que los varones o jugar en el mismo equipo deportivo con ellos. Su estrategia es más bien la de una reconfiguración taxonómica que nos dispone junto a los diversos géneros y sexualidades M, LGBTIQ+ a efectos de significarnos relacionalmente a partir de ellos.