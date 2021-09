Argentina: Impunidad más que fácil

Una vez leí un texto donde explicaba por qué en Israel era muy difícil establecer los parámetros de la identidad judía. Con la identidad “gorila” pasa algo similar. Quien tenga el poder de establecer quién es gorila y quién no, también tendrá la impunidad para neutralizar, eliminar, destruir a los gorilas. Y esto tuvo su vertiente más siniestra otra masacre, quizá olvidada, que fue la masacre de Ezeiza. La autodenominada revolución libertadora tuvo la impunidad no solamente de proscribir al partido peronista, sino de prohibir el uso de la palabra Perón.

En esos tiempos, la prensa obsecuente escribía: “el tirano prófugo”. Obviamente, cualquier cuestionamiento a la Libertadora terminaba en fusilamientos. Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre para no dejar impune tanto asesinato. La impunidad es un privilegio del poder. La justicia es un derecho de los que poder no tienen. Obviamente privilegio mata derecho. Si la impunidad es olvido, entonces la memoria histórica será la única forma de garantizar lo justo. De lo contrario, no solo el desierto será conquistado, sino también será conquistado nuestro cerebro. Recordemos la advertencia de Marx: “el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Obviamente no se refiere al cerebro con el mismo sentido del pre candidato de los des manes. Cerebro es subjetividad. Y son nuestras subjetividades conquistadas las que logran que la impunidad sea tan fácil. Los ciudadanos son considerados por nuestra clase política como incapaces. Incluso incapaces de conservar memoria histórica.