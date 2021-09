nueva novela de Magda Tagtachian: Rojava

Como en sus obras anteriores, el nuevo libro de Tagtachian construye una historia de amor con personajes muy alejados de los arquetipos: una mujer guerrera y un hombre sensible que se conocen en medio de la guerra de Siria y se unen, cada uno a su modo, para enfrentar al Estado Islámico.

-Empecé a leer sobre “las vengadoras de Estado Islámico” en 2014, cuando aparecieron los primeros recortes chicos en los diarios y enseguida me llamaron la atención. Las imágenes de esas mujeres armadas, vestidas en forma militar en las cajas de las camionetas en medio de un desierto, con los fusiles en alto. Después de eso escribí mis dos libros y cuando terminé, el tema de Rojava se había potenciado al igual que la guerra de Siria. Rojava es una organización autónoma ubicada en el norte y administrada por los kurdos, que son una nación sin Estado.

-No solo me interesaba la lucha armada de esas mujeres sino el sistema de educación que han instaurado en Rojava con el que buscan deconstruirse y liberarse del patriarcado, en el cual han sido criadas y con el cual han llegado hasta este mundo. Muchas de ellas han sido víctimas de la explotación sexual, ellas o sus madres, hermanas, hijas. De hecho hay una ciudad que se llama Jinwar en esa región, que es la ciudad de las mujeres (“Jin” quiere decir mujer en kurdo). Allí viven sin hombres las víctimas de la explotación sexual. En todo caso viven con sus hijos, pero ellos deben irse cuando son mayores de edad.

-Es clave. La lucha es colectiva. Las mujeres entramamos, tejemos, por eso la trenza de las mujeres combatientes. La lucha no es solo con el fusil, aunque a ellas no les quedó otra. Estamos hablando de construir. Ellas se peinan unas a otras, se bañan unas a otras. Sufrieron la violencia machista, se ayudan, no compiten. Seamos sinceras: hay que deconstruir la competencia. Es entre todas.