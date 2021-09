Brasil_Documental “Martìrio”: Resistencia del Pueblo Guarani-Kaiowá frente a los ataques del Agronegocio

A TVT exibe o longa-metragem Martírio, de Vincent Carelli, em colaboração com Ernersto de Carvalho e Tita. Premiado documentário sobre a insurgência pacífica e obstinada dos povos Guarani-Kaiowá frente ao Agronegócio. A grande marcha de retomada dos territórios sagrados Guarani Kaiowá através das filmagens de Vincent Carelli, que registrou o nascedouro do movimento na década de 1980. Vinte anos mais tarde, tomado pelos relatos de sucessivos massacres, Carelli busca as origens deste genocídio, um conflito de forças desproporcionais: a insurgência pacífica e obstinada dos despossuídos Guarani Kaiowá frente ao poderoso aparato do agronegócio.