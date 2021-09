Afganistán, el gran juego imperialista de aplastar países

Los periodistas extranjeros en Kabul, informó el New York Times , se sorprendieron al descubrir que “casi todos los afganos que entrevistaron dijeron [que estaban] encantados con el golpe”. El Wall Street Journal informó que “150.000 personas … marcharon para honrar la nueva bandera … los participantes parecían genuinamente entusiastas”.

Para las mujeres, los logros no tenían precedentes; a fines de la década de 1980, la mitad de los estudiantes universitarios eran mujeres, y las mujeres constituían el 40% de los médicos de Afganistán, el 70% de sus profesores y el 30% de sus funcionarios públicos.

Lea de nuevo las palabras de arriba que tengo en cursiva. No es frecuente que una intención tan cínica se exprese con tanta claridad. EEUU decía que un gobierno afgano genuinamente progresista y los derechos de las mujeres afganas podrían irse al infierno.

En la década de 1980 me puse en contacto con la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, conocida como RAWA, que había tratado de alertar al mundo sobre el sufrimiento de las mujeres afganas. Durante la época de los talibanes, ocultaron cámaras debajo de sus burkas para filmar pruebas de atrocidades, e hicieron lo mismo para exponer la brutalidad de los muyahidines respaldados por Occidente. “Marina” de RAWA me dijo: “Llevamos la cinta de video a todos los principales grupos de medios, pero ellos no querían saber nada…”.