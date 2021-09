E$paña_El islam en la escuela: otra concesión más a la intolerancia y al clericalismo

Por Antonio Gómez Movellán*

9 septiembre, 2021 LQSomos

La reciente promulgada ley de educación ha sido todo un jarro de agua fría para el laicismo: no solo ha mantenido el adoctrinamiento de las religiones en la escuela y en el currículo, sino que, además, ha mantenido los privilegios de los colegios católicos y concertados que amplifican la segregación social en nombre de la “libertad de educación”, además de reírse de todos los movimientos sociales, como la marea verde, que han estado reclamando, por décadas, una escuela pública y laica. Hace muchos años ya que el socialismo español ha tirado su tradición histórica de defensa de la escuela pública y laica abrazando la escuela privada y católica y sus dirigentes hace ya años que llevan a sus hijos – ¡cómo no! – a los colegios elitistas.

La OCDE ha venido a demostrar, empíricamente, que después de la renta, el principal factor que refuerza la segregación social y la desigualdad en nuestro país es la segregación del sistema educativo en su niveles primarios y secundarios en una doble red, cuestión que parece no importar a la recién estrenada Ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha declarado, entre loas de admiración por parte del presidente de la patronal de colegios católicos y de la presidenta de la ultra reaccionaria y filo opusina Confederación de padres y madres católicos, “la red de colegios concertados tiene una importancia capital”. Es esta misma ministra quien también ha declarado, a modo de pitonisa tuerta, que “Cataluña seguirá siendo España en el año 2030”, denotando un gran dogmatismo y simplismo en todo lo que dice.

Pero volviendo al adoctrinamiento de los menores en la religión islámica: se podrá argumentar que esta situación es una adaptación al pluralismo religioso que ha traído la inmigración en la maleta, pero, en verdad, no es más que un nuevo adoctrinamiento de menores que se utiliza, además, para apuntalar el privilegio del catolicismo de catequizar en todo el sistema educativo español. Somos conscientes que los políticos más reaccionarios están utilizando la religión islámica para enfrentar a la sociedad y para rentabilizar este asunto electoralmente sustentados en un discurso xenófobo basado en la suprema cismo colonial ya que se intenta asociar al cristianismo con la civilización y al islamismo con la barbarie o el atraso. Algunos de estos políticos, en un alarde de erudición y finezza han llegado a identificar la tortilla de patatas con chorizo, los toros y la semana santa con la identidad intrínseca de España. Todo esto bebe del pensamiento reaccionario finisecular español, pero eso no puede justificar que las fuerzas progresistas y que abogan por la libertad de conciencia de las personas, justifiquen el adoctrinamiento de menores en las escuelas como algo necesario para contrabalancear este discurso reaccionario. En verdad, la libertad de educación, la libertad de elección de centro, la religión en la escuela etc. son etiquetas que se utilizan para mantener privilegios socioeconómicos y también ideológicos.