Argentina: Los campos de exterminio a cielo abierto

En tiempos no muy lejanos, al menos para mí que pude transitarlos, se declaraba el amor y se declaraba la guerra. La gente conversaba. La política se organizaba en partidos. Al enemigo se lo combatía de frente y nunca se le daba la espalda a un traidor. La militancia no era un mandato. Era un deseo indomable.

Solamente en la lucha contra todas las formas de la cultura represora encontramos la alegría y una cierta forma de la sabiduría. “Solo saben los que luchan”. Saber que se sabe poco, habilita para que estemos cerca de los que saben mucho más. Y el saber también es saber qué se hace con ese saber. No es dar información, sino fomentar la indignación, la bronca, la rebeldía, el odio contra el enemigo de clase. Y muy especialmente no anestesiar con la digitalización de la vida cotidiana.

Abramos las fábricas de pensamiento crítico y las fábricas de acciones revolucionarias. Cuando las derechas nos expropian de las tierras y de las ideas, de las aguas y de los conceptos, entonces seguiremos resistiendo al represor y nunca más resistir al deseo. Como no creo que me dé para escribir mi autobiografía, entonces me permito ser apenas autorreferencial. Cuando leo los textos de Claudia Rafael, Silvana Melo, Carlos del Frade, me doy cuenta de que estoy en una fábrica de pensamientos, de acciones concretas, de implicaciones permanentes.