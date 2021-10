Peste porcina y sus beneficios para la producción industrial de cerdos

GRAIN es una pequeña organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente.

“Si no la detenemos, acá, no quedarán cerdos vivos”, dijo Evangelista Con, una campesina de la provincia de Monte Cristi que perdió sus 22 cerdos debido a la desconocida enfermedad.[1]

“El diagnostico presuntivo es neumonía en cerdos. Tomamos en cuenta que estos cerdos fueron comprados en granjas tecnificadas, donde llevan programas de vacunación contra virus y otras enfermedades. Estos cerdos fueron trasladados a zonas de traspatio en la frontera, donde las condiciones físicas y de alimentación, producen desafíos sanitarios”, señaló Núñez Mieses, en un comunicado oficial entregado el 29 de junio. “Es una eventualidad sanitaria que se produce permanentemente en los cerdos de traspatio porque no tienen condiciones sanitarias y de alimentación adecuadas… Contamos con los medicamentos necesarios para combatir esa situación y ya está controlada.”

Unas cuantas semanas más tarde, en una entrevista por radio, el doctor Núñez Mieses reiteró que las muertes eran sólo un problema de los cerdos de traspatio en las áreas fronterizas y aseguró a los oyentes que la situación estaba bajo control y que no estaba afectando a áreas del país como La Vega, donde se concentran las grandes fincas industriales de cerdos. “El problema comenzó en el área fronteriza y es ahí donde está circunscrita.”[5]

La PPA es una enfermedad porcina mortal que llevó a eliminar por completo el plantel porcino en la isla de República Dominicana y Haití, cuando golpeó por última vez en el Caribe, a fines de los años 70. Una nueva variante de PPA apareció en Europa Oriental en 2007 y, desde entonces, se propagó a Asia —llevando a la muerte de alrededor de un cuarto de todos los cerdos del planeta. La PPA es una enfermedad altamente persistente que puede ser transmitida de múltiples formas desde un establecimiento de producción infectado a otro —a través de botas contaminadas, las ruedas de un camión, carne contaminada, el traslado de cerdos vivos y, quizás lo más importante, el comercio de alimento animal. Con la interconectividad global actual de la industria porcina, todos los países con planteles porcinos están o deberían estar en máxima alerta ante signos de esta variante de PPA. La República Dominicana, evidentemente no lo estaba.

A comienzos de abril de 2021, más de 200 cerdos murieron por la enfermedad en una finca confinada en la municipalidad de La Vega, en el centro del país y en el corazón del sector de producción industrial y de mejoramiento de cerdos. El gobierno recolectó muestras pero no realizó los análisis sino hasta fines de julio, cuando estas muestras fueron enviadas, junto con un lote de muestras recolectadas en fincas con brotes, para ser analizadas. Según un informe oficial de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), publicado el 25 de agosto de 2021, esta finca está descrita como la que tuvo el primer brote de PPA en el país, que comenzó el 10 de abril.

Actualmente República Dominicana está luchando para enfrentar la situación, a un alto costo para los pequeños productores de cerdos del país. El “Plan A” del gobierno implica un sacrificio masivo de todos los cerdos de las crianzas de traspatio que están dentro de un radio de 3 kilómetros del brote o que están cerca de una finca industrial, como un esfuerzo para proteger a los grandes actores. En las áreas donde hay brotes, sólo los cerdos de crianza de traspatio son sacrificados, no los cerdos de las fincas industriales.[10]

Los agricultores son compensados por los cerdos sacrificados, pero no por aquellos que murieron por PPA. Si el “Plan A” fracasa en detener el ingreso de la PPA a las fincas industriales, entonces el gobierno procederá con el “Plan B”, que implica la erradicación completa de todos los cerdos en el país y quizás en toda la isla, incluyendo a Haití, donde la enfermedad ya fue detectada en un pueblo fronterizo.[11]

Ya está claro que el Plan A no está funcionando. Actualmente, la PPA se propagó a todas las provincias productoras de cerdo del país y numerosos brotes han ocurrido en las fincas industriales, incluidas las fincas de mejoramiento. Según Francisco Israel Brito, el presidente de la Federación Dominicana de Productores de Cerdos, el 98 por ciento de la población de cerdos está “epidemiológicamente comprometida”.[12]

El doctor Echavarría señala que los pequeños productores de cerdos en la República Dominicana tienen otra teoría. Ellos creen que el Plan A no intenta erradicar la enfermedad, sino eliminar a los pequeños productores de manera que las grandes compañías de carne y los grandes productores de cerdo puedan imponer un monopolio sobre el mercado.

Como ocurre en muchos otros países donde actualmente está presente la PPA, las fincas industriales de cerdos en la República Dominicana son altamente dependientes de la importación de ingredientes para alimento animal. Según un propietario de una de las más grandes fincas de cerdos del país, se necesitan alrededor de 50 mil camiones cada año para llevar alimento importado y otros productos desde los puertos hasta las fincas productoras de cerdo.[14] En la actualidad, está bien establecido que la PPA puede persistir en los ingredientes del alimento, durante el procesamiento y el transporte a larga distancia, y es por esto que algunos países, como Canadá, han comenzado a implementar controles fronterizos sobre las importaciones de ingredientes de alimentos desde los países afectados por PPA.[15] Como la República Dominicana no tiene este tipo de controles, el alimento fácilmente puede haber sido un vector para la entrada de la PPA a la isla.

Pese a estas aprensiones con el alimento comercial, la OIE aún no lo considera como parte central para su esfuerzo global en el combate de la PPA.[16] Por supuesto, muchos países en el mundo no han implementado controles sobre las importaciones de alimento comercial o ingrediente de alimentos para enfrentar la PPA, y pocos reconocen que los alimentos comerciales son una posible fuente de transmisión. En cambio, debido a la recomendación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO),[17] los gobiernos han tomado medidas enérgicas contra las crianzas de traspatio por usar desperdicios domésticos. Esta situación, además del aumento de los cerdos en fincas industriales, que consumen altos niveles de alimento comercial, está generando más demanda por alimentos comercialeslo que incrementa el intercambio comercial de ingredientes para alimento y crea mayor riesgo de transmisión a través de las fronteras.[18] En China, por ejemplo, la prohibición de alimentar con desperdicios domésticos, introducida después del brote inicial de PPA en 2018, ha llevado a una importación adicional de hasta 30 millones de toneladas de maíz y 10 millones de toneladas de harina de soja para alimentación de ganado.[19]

Las zonas son territorios donde todas las fincas tienen que cumplir con el mismo “estándar de bioseguridad” y el traslado de cerdos y la presencia de la enfermedad se supone que están rigurosamente monitoreados, haciendo difícil, si acaso no ilegal, para las pequeñas granjas o los pequeños procesadores de carne, operar en estas áreas. Varios países exportadores ya han firmado acuerdos comerciales con importadores para lograr que sus planes de zonas sean reconocidos de manera que la carne de cerdo de las “zonas” libres de PPA, pueda seguir siendo exportadas en caso de un brote de PPA en cualquier otra parte del país. Canadá tiene acuerdos comerciales mutuos de zonas PPA con la UE y los EUA, y uno de exportación con Singapur, así como con Australia. Se dice que Francia recientemente finalizó un acuerdo con China para lograr el reconocimiento de su plan de zonas, pero Alemania, que tiene PPA en su territorio, ha luchado para lograr lo mismo.[25]

El año pasado, el número de cerdas que tenían las diez principales compañías de producción de cerdos aumentó 53% en comparación al año anterior, de 7.2 millones a 11 millones, y casi todo el aumento estuvo en China, donde compañías productoras de cerdo como Muyuan y New Hope obtienen dinero de bancos multilaterales para construir mega establos de varios pisos.[28] Muyuan, la corporación productora de cerdos más grande de China, está construyendo un “hotel de cerdos” en la provincia de Henan que producirá 2.1 millones de cerdos al año en establos de seis pisos, con financiamiento del Banco Mundial.[29]

Las actuales medidas que los gobiernos y las agencias internacionales están intentando contra la PPA no están funcionando. No sólo tienen un impacto desastroso sobre los pequeños agricultores, sino que no están frenando la PPA, que sigue siendo un problema serio en países donde se han iaplicado estas medidas, desde Europa Oriental a Asia. En Rusia, por ejemplo, donde las autoridades han reducido despiadadamente la producción de cerdos a pequeña escala y han creado compartimentos para las grandes explotaciones, en sólo tres meses murieron 560 mil cerdos debido a brotes de PPA, desde noviembre de 2020 a enero de 2021.[32]