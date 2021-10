Argentina: Campañas mediáticas contra las comunidades originarias

Campañas mediáticas contra las comunidades originarias en Argentina

Parte del dossier CONTAMINACIÓN INFORMATIVA

Medios, extractivismo y soberanía

PERIODISMO EXTRACTIVO Y PUEBLOS INDÍGENAS

La criminalización de los pueblos originarios va de la mano de la ambición extractivista. El rol del poder mediático empresarial y sus estrategias discursivas.

* Por Darío Aranda

** Por Antonio Gaspar

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC”, tituló el diario Perfil en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.

Dos días después, se produjeron represiones sobre el Lof Mapuche. Una fue por la mañana (en manos de Gendarmería). Otra por la tarde (policía de Chubut). Al día siguiente se produjo un tercer operativo violento. Fueron tres represiones en dos días. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto

Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país. A los pocos días, Clarín: “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título de la nota, firmada por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad.

El resto es conocido. El gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza, avanzó con represión y criminalización sobre comunidades mapuches. Numerosos medios de comunicación, como nunca antes, difundieron noticias sobre la supuesta peligrosidad de las comunidades indígenas, argumentaban que no reconocían al Estado argentino, que eran violentos, que querían un país nacido del separatismo y que eran financiados por grupos extremistas del exterior.

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería, el 1º de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra los indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.

Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al Gobierno: “El Ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”. Lorena Maripe es werken (vocera) de su comunidad, en el corazón de Vaca Muerta, y a lo largo de los años realizó un curso en profundidad del rol de los medios de comunicación: “El tratamiento mediático es muy negativa para nuestro pueblo. Los grandes diarios, radios y canales de televisión generan una percepción sobre nuestro pueblo que no es verdad, se crea una demonización en contra nuestra”.

“Puelmapu” es el nombre que el Pueblo Mapuche le da su territorio, al este de la Cordillera de los Andes, desde antes de la conformación de los estados de Argentina y Chile. En tan amplio espacio, no existe una sola organización que reúna a las cientos de comunidades mapuches, que tienen diversas posturas políticas, ideológicas y

organizativas.

Ante tanta diversidad, es necesario precisar de qué comunidad u organización mapuche se intenta dar la noticia. La realidad está muy lejos de ese todo homogéneo que presentan los medios como “los mapuches”.

Por otra parte, entre los tópicos más comunes de los medios sobresale la supuesta chilenidad del pueblo mapuche. Desde hace décadas, distintas organizaciones indígenas aclaran que se trata de un pueblo que preexiste a la conformación de los estados nación.

“Un muerto y al menos dos heridos tras un enfrentamiento entre mapuches y Prefectura en Río Negro”, tituló Infobae el 25 de noviembre de 2017. El diario La Nación, con la firma de Loreley Gaffoglio, sentenció: “Un mapuche murió de un tiro en Villa Mascardi durante un enfrentamiento con Prefectura”. En el primer párrafo de la nota afirma que se trató de “un virulento enfrentamiento con armas de fuego” entre efectivos del Grupo Albatros y miembros de la comunidad mapuches Lafken Winkul Mapu. Por si quedaran dudas, en el segundo párrafo, la periodista destaca que se trató de “fuego cruzado”.

El diario Perfil también afirmó que se trató de “un enfrentamiento”. Clarín, con la firma del Claudio Andrade, tituló: “Un mapuche murió baleado tras un enfrentamiento con la Prefectura en Villa Mascardi”. Pocos meses después, las pericias judiciales confirmaron que solo un sector disparó y que Rafael Nahuel fue asesinado por balas de Prefectura.

No hay antecedentes de comunidades indígenas en Argentina que disparen contra efectivos. Sin embargo, numerosos periodistas repiten lo que les dicen “fuentes oficiales” (policiales o funcionarios de turno). Cualquier alumno de primer año de periodismo sabría que no se trató de una “muerte”, sino de un asesinato. No hubo “enfrentamiento” ni “contienda”: piedras de un lado, balas de fusil del otro. Y no se trató de “un grupo”, sino de una comunidad indígena (precisión no menor al momento de judicializar el conflicto).

El 22 de julio de 2017, una semana antes de la desaparición de Santiago Maldonado, once comunidades mapuches se reunieron en la localidad rionegrina de Aguada Cecilio. Declararon el estado de alerta y movilización por la emergencia territorial, denunciaron un proyecto de nuevo códigos de tierras (impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck) que “abre las puertas a las empresas extractivistas” y repudiaron la “estigmatización de violento que recae sobre Facundo Jones Huala y su comunidad, expresada por el gobernador de Río Negro en medios públicos, que conlleva a la criminalizacion de la lucha de los líderes mapuches y referentes sociales”.

Llamaron a organizarse para una gran marcha mapuche, con el lema “petu mongueleiñ” (Estamos vivos). Casi en paralelo, comunidades mapuches de Neuquén y de Río Negro se autoconvocaron en Junín de los Andes el 10 de agosto del mismo año. Emitieron un largo documento, con diversas demandas. Entre ellas, sobresalían el pedido

de justicia por Santiago Maldonado, el repudio al accionar de Gendarmería “utilizada como fuerza de represión contra el pueblo” y uno especial sobre el rol de la prensa: “Condenamos la manera artera de cómo el poder mediático empresarial crea estigma, rótulos, prejuicios y promueve el odio racial contra el pueblo nación mapuche”.

Nilo Cayuqueo es un histórico y activo militante de los derechos de los pueblos originarios, miembro de la comunidad mapuche La Azotea, en Los Toldos, e integrante de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires. Cayuqueo marca un punto de inflexión en “la educación que el Estado argentino comenzó a implementar alrededor de 1860”. Señala que allí comienza con más fuerza el objetivo político de descalificar la cultura del Pueblo Mapuche, justificar la invasión y el genocidio por parte del Estado. “Para ello inventaron términos descalificadores, como salvajes, sanguinarios, crueles”, precisa.

Y hace el puente con el presente: “Los grandes medios son descendientes de aquellos que se fundaron al amparo del Estado y las oligarquías que se fueron conformando, continúan de la misma manera con un plan más sistemático y con muy poca ética profesional, la tarea de desinformar, tergiversar, justificar ese genocidio y negar los derechos del Pueblo Mapuche, contra todos los pueblos originarios de Argentina”.

Ante la calificación de “violentos”, Cayuqueo afirma que “es la vieja táctica de acusar al otro para justificar el desalojo y la apropiación totalmente ilegal de las tierras ancestrales de los pueblos originarios”. Y precisa: “Los periodistas protegidos y bien pagados por esos medios actúan con total impunidad. No divulgan nada de la violencia estatal, de la policía, la Gendarmería o cualquier otra fuerza represiva”.

Un aspecto ausente en las coberturas periodísticas es por dónde puede pasar la solución de los conflictos territoriales. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, la Ley 26.160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen. Los beneficiados: petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras. “No hay que olvidarse de que el Estado a través del Ejército fue de los primeros en invadir y hacer ‘megatoma’ de tierras de los territorios ancestrales del Pueblo Mapuche. Por eso exigimos una reparación histórica y la devolución de nuestros territorios usurpados a través del genocidio cometido en contra de nuestro pueblo. De ese tema ningún periodista de los principales medios quiere hablar”, cuestionó Nilo Cayuqueo.

MEDIOS COMUNITARIOS, EMPRESAS Y PERIODISTAS*

En mayo de 2019, ante una seguidilla de operativos represivos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) emitió un comunicado titulado “Repudio a la represión institucional contra la Nación Mapuche”. Denunció la represión del Gobierno nacional y de Chubut, y también abordó la situación de los y las periodistas: “Que reflexionen a la hora de difundir estas agresiones en la Patagonia, y cualquier conflicto que se desarrolle contra el pueblo trabajador y en beneficio de los más poderosos”. Resaltó el trabajo de un sector de la prensa: “Los medios alternativos y populares comenzaron con la difusión de la brutal represión”. El comunicado cuestionó: “Fueron muy pocos los medios de comunicación hegemónicos, privados y públicos, que aportaban información fehaciente”.

El comunicado remarcó que las represiones a los pueblos originarios “tienen muy pocos espacios en los medios de comunicación; son pocos las y los trabajadores de prensa que exigen a sus jefes editoriales poder transmitir esta información al resto del pueblo”.

ONG, PALABRAS IMPUESTAS Y DISPUTA DE SENTIDOS**

Se puede ser “terrorista”, un “falso indio” o en el peor de los casos un “indio incestuoso”. Calificativos, conceptos y palabras van emergiendo y formando un sentido común a través de los medios de comunicación que toman a las fundaciones y ONGs, con sus “especialistas”, como fuentes incuestionables.

“Nosotros venimos trabajando en procesos comunitarios de reflexión sobre determinados conceptos que no hace otra cosa que acotar los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Juan Condorí, miembro del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Diaguita, de Cachi, Salta. “El Pueblo Diaguita no participa en las actividades de fundaciones y ONGs porque nuestras organizaciones comunitarias son colectivas. Conceptos como ‘etnia’ van en contra de esos saberes comunitarios y acotan la continuidad histórica, de esa historia que se vincula con el presente. Son conceptos para invisibilizar. Borran nuestro sentir, nuestro entender el mundo. Mucho se habla de la disputa por la Tierra, pero también hay una lucha por borrar nuestra historia, nuestra identidad y hasta nuestra justicia; porque acá las políticas públicas y la Justicia sólo favorecen a un sector y son una herramienta de colonización. Entonces borran nuestra cultura, nuestros saberes y por eso somos ‘falsos diaguitas’. Y los medios de comunicación no hacen otra cosa que publicar esa mirada superficial porque no vivimos como antes de la colonización, pero tenemos nuestra territorialización, nuestros saberes, nuestra comunicación y construimos nuestra revalidación como pueblo indígena”, explicó Condorí.

Hace referencia concreta a dos periodistas porteños de Clarín y El Tribuno que publicaron una serie de notas que cuestionan lo originario de los actuales pobladores que están en conflicto territorial en Cachi. El nombre de Guadalupe Noble no extraña a los lugareños. Representa a la Fundación Grupo El Abra, que junto a la Fundación Runa consiguieron la subvención de 800 mil euros para el denominado “Proyecto Alto Valle Calchaquí- Gobernanza ambiental para colaborar con la mitigación del cambio climático”.

“El proyecto tiene tres ejes. Uno es el patrimonio cultural y natural, la estrella del proceso en marcha. Maneja conceptos desde la mirada sistémica-holística. Los otros dos son ambiente –la razón de la subvención y género, orientado al empoderamiento de la mujer rural”, informa la periodista Analía Brizuela, en Página 12. La pata local es Liliana Guitián, hija de una ex intendenta y militante de peso en el PJ salteño. Ella es la consulta de todos los medios para hablar de “mujer rural y campesina”, “ordenamiento territorial”, “patrimonio”, “desarrollo productivo”.

En la actualidad, ya tienen el compromiso de los intendentes de La Poma, Payogasta, Cachi, Seclantás y Molinos para comenzar el “ordenamiento territorial”. Iniciar por Cachi no es casualidad. Es un modelo que se está probando y que puede ser utilizado en todas las comunidades indígenas del país. En una entrevista a Vincent Brackelaire, que publica el Grupo El Abra, el sociólogo y asesor del Plan del Alto Valle Calchaquí, consultor “socioambiental” de la UE, en abril de 2020, dice algo inquietante: “El desafío de construir una región que podría volverse una referencia para muchos temas estratégicos para el futuro de Argentina, entre ellos, una nueva estrategia regional de turismo, la participación de las mujeres en el desarrollo regional, la planificación del territorio entre varios municipios, la valorización del patrimonio natural y cultural”.



La UE no realizó la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios básicamente porque son “falsos indios”. No se le puede consultar nada a alguien que es “invisibilizado”.

ORO BLANCO VALE MÁS QUE PUEBLOS ORIGINARIOS*

“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas. Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio; los jueces desconocen los derechos indígenas y sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios. El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas, lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas (Kollas y Atacama, en Jujuy y Salta).

El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Está ubicado en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra (Catamarca), y está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina. A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la Puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 % del litio del mundo.

Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 km al noroeste de San Salvador de Jujuy. Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.

Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.

Mauricio Macri lo promocionó de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia sería “líder” en la producción de litio. El gobierno de Alberto Fernández también lo fomenta. Su gestión avanzó en la conformación de la “Mesa Nacional del Litio”, para fomentar su explotación.

Una nueva revolución industrial. ¿Por qué es importante el Litio?”. “Cómo aprovechar el litio para el desarrollo”. “Llegan inversiones por u$d 1.000 millones para la explotación de litio”. Algunos de los títulos de Página12.

“El litio, un imán para las inversiones chinas”.

“BMW invierte 334 millones de dólares para extraer y exportar litio”. “No perder el tren del gas ni del litio”.

Títulos de Clarín.

No hay grieta en la cobertura favorable a la explotación del litio. Tampoco hay grieta en las fuentes: empresarios, funcionarios, economistas, científicos. Escasas (o nulas) voces de quienes viven en el lugar: los pueblos indígenas.

Clemente Flores es uno de los voceros de la Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a una veintena de comunidades del Pueblo Kolla y Atacama de Jujuy y Salta. Recuerda que los pueblos originarios rechazan la minería de litio; que priorizan el agua, vital para su vida en el lugar. Y están seguros de que no

puede haber “minería sustentable”.

Milagros Chávez tiene 11 años, es parte del Pueblo Kolla de Salinas Grandes. Es un joven activista en defensa del territorio. “No queremos la explotación de litio porque queremos vivir en un ambiente sano y porque no queremos que una actividad extractivista se imponga a nuestra forma de pensar”, inicia la charla. Sobre el periodismo, tampoco tiene dudas: “Muchos medios promueven la explotación de las salinas, desconocen nuestra realidad, no saben que nosotros cuidamos este lugar para las generaciones futuras. Y eso es una preocupación de las comunidades, el cómo actúan los grandes medios”.

Sostiene que diarios, radios y televisión “son grandes corporaciones de la información con gran poder” y que, en algunas cosas, incluso dividen a las comunidades. “Esos medios (que promueven la minería) responden a partidos políticos o están sustentados por el poder. No les creemos, solo le creemos a la Pachamama”, dice.

MUJERES, FUNDACIONES Y REFERENCIAS**

El 23 de mayo de 2021 el diario Página12 publicó un informe titulado “Salta, entre las provincias donde se casa a niñas con adultos mayores”. El trabajo periodístico tomó como fuente un estudio de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) que presentó el informe “Previniendo el Matrimonio y las Uniones infantiles: una forma de violencia contra mujeres y niñas en Argentina”. La fundación toma como “escandalosos” los porcentajes de los departamentos Matacos y Ramón Lista, en Formosa; y de Rivadavia, Salta. Toda una zona que junto a Paraguay y Bolivia conforman el territorio Wichi. “En Ramón Lista el porcentaje de niñas y adolescentes en uniones convivenciales es del 15,4% (206 personas)”, dice el informe que reproduce el diario. Ahora bien, ni la fundación ni el diario indagan de manera desagregada sobre los números en las comunidades indígenas; sólo se publica la voz de la presidenta de la fundación, Mabel Bianco, que declara que “es una zona donde predominan poblaciones indígenas”.

“Con indignación total, con bronca visceral vuelvo a encontrarme con estas miradas estigmatizadoras y propuestas racistas y alejadas de las concepciones morales ancestrales de nuestros pueblos. Al Estado genocida, colonial y abandonador no se lo acusa, a las iglesias defensoras de violadores y perpetuadoras del sistema patriarcal no se las acusa, a esos organismos que desarrollan estrategias de aculturación desde el inicio de la expansión del Estado, que vulnerabilizan y arrasan con la organización de la familia indígena, con el futuro de nuestros niñxs y jóvenes no se responsabiliza. Otra sabedora, investigadora científica y académica más perpetuando la imagen de un indio incivilizado, salvaje, violador de derechos per se, malo por naturaleza”, expresó sobre esa nota Tujuayliya Gea Zamora, que es médica egresada en Medicina en Cuba, del Pueblo Wichi.

No sólo es la salud y educación del blanco que llega y arremete. A eso se le debe adicionar las lógicas extranjeras de las ONGs que llegan con sus términos y palabras que luego usan los medios de comunicación. El estudio de las palabras que utilizan deben ser luces rojas para las comunidades indígenas y señales de advertencia para los

trabajadores de los medios.

Cristina Marín, del Pueblo Nación Mapuche de Río Negro, es educadora intercultural bilingüe, y tiene una mirada propositiva: “Si no empezamos a hablar con términos emancipadores estamos mal. Tenemos que nombrar a las cosas con nuestros nombres, por ejemplo: genocidio fundante, terricidio, etcétera. Y tenemos que comenzar por la educación y en la comunicación.

Cuando hablamos de territorio, autonomía, pueblo y derechos también hay que sumar los términos emancipadores, que ya los estamos usando en educación, con una mirada no eurocéntrica, liberadora, para nombrar las cosas desde nuestra cosmovisión. Ahora bien, para cualquier cosa que se quiera hacer con las comunidades indígenas se hace una consulta previa e informada; lo mismo tendría que hacer el periodismo cuando realiza sus informes”.

