Argentina: Chaco, el desmonte amazónico

Mica es Micaela Camino, doctora en Biología, integrante de Somos Monte, Redaf y directora de Proyecto Quimilero. Ella especifica que “cuando se realiza el cadeneo, no solamente se arrasa con los árboles, sino que también destruyen la biodiversidad y la fauna. Allí viven animales que muchos de ellos son endémicos, es decir que solamente viven allí. Yo trabajo en el Proyecto Quimilero”.

El pecarí quimilero, taguá o pecarí del Chaco, conocido como el jabalí solitario u orejudo, chancho moro o collarejo, es una especie amenazada que solo existe en el Chaco seco, “y cuando desaparece el bosque, el bicho también desaparece. Y a estos desmontes muchas veces lo acompañan con quemas, que las hacen desde afuera hacia adentro. Con lo cual es una tragedia para cualquier ser vivo porque no hay manera de escapar de eso, porque son animales silvestres y a veces es el ganado de la gente vecina al lugar que se está desmontando. Es una aberración. Un verdadero horror. Esto está prohibido. Pero es violado sistemáticamente como tantas otras normas ambientales en el Chaco. Y aunque no se produzcan las quemazones, cuando desaparece el monte, desaparecen las especies. También desaparecen los servicios y las contribuciones a nuestro bienestar y a la supervivencia que nos brindan. Ellos -las especies- regeneran el bosque dispersando las semillas y definiendo qué especies vegetales crecen y dominan el sistema. Además, son especies que remueven el suelo y lo oxigenan. Es decir que todas estas especies que desaparecen contribuyen a la degradación del suelo. Entonces, se pierde el componente orgánico que permite que el suelo sea fértil, impide conservar la regulación climática y esto es algo de lo que en la provincia del Chaco ya estamos viendo los resultados. Para nosotros, no ayuda al cambio climático. No puede ser que haya 40 grados de calor en pleno invierno. Después de una sequía de 2 años, no tenemos más río Paraná. En el Chaco seco, estamos viviendo el segundo año de sequía, con el suelo erosionado cuando llueve, no puede retener el agua. Esta se escurre y se inunda. Es una catástrofe ambiental lo que estamos viviendo”.

Dardo remarca que “la mayoría de los árboles que se tumban están allí desde antes de que llegase el hombre blanco al Chaco. No es algo que creció ayer. Incluso, hay árboles que son anteriores a la llegada de Cristóbal Colón a América. De ahí, la significación. En consecuencia, no existe una ‘reforestación’, no hay una forma de remediar esto. Estos son bosques nativos y primarios, que nunca fueron intervenidos a lo largo de la historia humana y que solo tuvieron una presencia compatible con su desarrollo en la presencia de los pueblos originarios. Y vale aclarar que no estamos hablando de algunos pocos árboles, sino que están desapareciendo regiones enteras. En los últimos 13 años, según un informe de WWF -World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza-, en la región del Gran Chaco -lo cual incluye una parte de Bolivia y una parte de Paraguay, aunque la mayoría se concentra entre Argentina y Paraguay en lo referido a la deforestación-, se han perdido cinco millones de hectáreas.