Argentina_Cocaina: Recièn nacidos, les llega en la sangre

dos bebés llegaron con unas pocas horas de diferencia alse configuró la fotografía más cruel que resulta de la guerra narco que, abonada por representantes del estado, acorrala a una de las provincias más ricas del país desde hace décadas. Uno de ellos convulsionaba en medio de una crisis de abstinencia. ¿A qué mundos fueron invitados esos y tantos otros bebés? Frágiles y diminutos eslabones de un dolor extendido en el tiempo del que no se ofrece salida. Mundos perforados por la crudeza, masacrados por las sinfonías de violencias hondas, horadados por las inequidades que no les dedicaron siquiera un as en la manga para escapar hacia otros caminos donde irrumpir, como Alicia, en un país de maravillas y utopías.