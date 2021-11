Argentina_Rosario: Una casa con memoria

Mire, mi viajante amigo, usted va a pensar que lo estoy volviendo loco con esto de la memoria, los relatos, que lo que pasó allá una vez, lo que pasó por acá esa otra vez. Y usted tiene que entender que la memoria es colectiva, entonces, cada uno, una, unx, va contando una parte. Y hablando de partes por contar, para entender la memoria rosarina, le voy a mostrar La Casita de la Memoria. No, no se lo voy a hacer tan fácil. Vaya usted a calle Santiago 2815 y pregunte por el Beto, él sí sabe de memoria, partes y repartes.

…Corría el año 1992 y Argentina sufría en carne propia lo peor de la avanzada neoliberal. Los alumnos predilectos de la escuela de Chicago vendían el país en pedazos al mejor postor. Los militares quienes habían comenzado con este desguace, algunas décadas antes, recibían de un gobierno democrático el “INDULTO de obediencia debida y PUNTO FINAL”. Punto final, no se habla más del tema. Los 30.400 desaparecidos…no existen nadie diga nada. Los vuelos de la muerte…shhhh callados la boca. Ya dijimos “PUNTO FINAL”. La dictadura, tal vez una de las más salvajes de esta nuestra América, era indultada por sus crímenes de lesa humanidad. Pero a la memoria no se la puede matar, siempre aparecen esos que recuerdan, que como dice Eduardo Galeano, vuelven a pasar por el corazón.

Aquella nota de Bayer, escrita en Buenos Aires revolvió el avispero en Rosario, y otro periodista vernáculo, Carlos Del Frade comenzó a investigar y a divulgar que la casa de los ciegos había pasado a ser un centro de jubilados de la Gendarmería Nacional. A las preguntas de Carlos, los gendarmes retirados respondían que no sabían nada, que esa casa se la había donado el ejército nacional. Basicamente un botín de guerra. Shhhhh no digas nada, PUNTO FINAL. Pero las voces se levantaron, el concejal Luis Cuello reclamaba desde el consejo deliberante, organismos de derechos humanos reunían centenares de personas frente a la casa tomada. Norberto “Beto” Olivares, abogado especializado en Derechos Humanos, comenzó una causa judicial para que aquel botín de guerra vuelva al pueblo. Solo son unos pocos de todxs quienes se negaron a olvidar. Fue gracias aquellos memoriosos que la vuelta fuera posible un 28 de diciembre de 1994. El mismo Beto, reconoce que solamente con acciones judiciales hubiese sido mucho más difícil recuperar la casa.

-Fue una mezcla combinada entre lo legal, lo judicial, y lo popular. Qué es un campo que hay que ocupar, no hay que regalárselo (…).Se recuperó pacíficamente pero había algunas propuesta, de saltar los tapiales (…). Y no está mal eso, había algunos democráticos, que no, la violencia no. Yo no quiero encajonar y cualquier propuesta para resolver una injusticia de esa magnitud, no hay que descartarla.