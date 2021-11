Ciudad feminista: la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres

Vivimos en la ciudad de los hombres. Nuestros espacios públicos no están diseñados para cuerpos femeninos. Hay poca consideración por las mujeres como madres, trabajadoras o cuidadoras. Las calles urbanas suelen ser un lugar de amenazas más que de comunidad. La gentrificación ha dificultado aún más la vida cotidiana de las mujeres. ¿Cómo sería una metrópoli para mujeres trabajadoras? Una ciudad de amistades más allá de Sex and the City. Un sistema de tránsito que acomode a las madres con cochecitos en el recorrido hacia la escuela. Un espacio público con suficientes baños. Un lugar donde las mujeres puedan caminar sin acoso.