Wallmapu_Càrcel de Temuco: Comunicado Público de los PP Mapuches

El día martes 9 de noviembre por la tarde en horario de cierre de la cárcel, dos de los PPM fueron avisados de sanciones internas. Gendarmería de chile junto a tribunales han notificado al peñi Luis Tranamil Nahuel de una sanción y que planean hacer lo mismo con nuestro familiar el Lonko Facundo Jones Huala.Esta situación se inicia con un incidente generado por un funcionario de gendarmería del sistema penitenciario mentiroso y racista de apellido Bonilla, el cual junto a otros gendarmes sobre todo los que se nuclean en el sindicato Anfup mantienen desde hace tiempo posiciones/acciones racistas y de ultraderecha contra los Presos Políticos Mapuche en la cárcel de Temuco. Éste funcionario en particular no es primera vez que muestra su actitud racista antimapuche sino que además es un golpeador crónico de presos comunes.

Han inventado una situación de insultos que no existieron hacia el funcionario, obviando su actuar prepotente y racista siendo él quien trato de “indio culiao” al peñi Tranamil e intentó sacarlo violentamente de las videollamadas dentro del horario qué les corresponde y concurren a ese sector autorizados. Allí fue que se dió una discusión con todos los Presos Políticos Mapuche para que el funcionario cese su actuar agresivo injustificado, siendo el Peñi Jones Huala el último en llegar y qué sin faltas de respeto increpó al funcionario preguntando “si se encontraba drogado” debido a su actuar violento/irracional similar a los presos comunes y planteandole ser Presos Políticos no delincuentes. Sin embargo éste funcionario luego denunció inventando mentiras a los Peñi Tranamil y Jones Huala demostrando una particular saña contra ellos, amparado por cómplices de su calaña que sostienen insultos que no existieron.