Chile: tropiezas con el mismo piedro por la enésima vez…

Hace algunos meses afirmé que el dichoso “Acuerdo” cocinero no tenía otro objetivo que detener y desarmar el movimiento insurreccional nacido el 18 de octubre de 2019. Claramente, el plebiscito y luego la Convención Constitucional no fueron, en su origen, sino un intento de darle largas al asunto para mantener, hasta donde fuese posible, incólume el ‘modelo’ económico-político.

Henos aquí –una vez más– frente a la cuestión de saber si las mismas causas producen los mismos efectos. Lo cierto es que surgen fenómenos similares en diversos punto del globo y Chile no solo no es una excepción sino que funge de señero experimento de laboratorio.

El “mercado”, noción que se disgrega apenas intentas definirla, se erige en el lugar geométrico de todas las relaciones humanas y en el cerebro de todas las decisiones que nos afectan. Así, la democracia pierde gradualmente su razón de ser: todo lo resuelve –o debiese–, el mercado. Margaret Thatcher lo había puesto claro: The market will provide! Ante las dudas, que amenazaron transformarse en protesta, Thatcher contra-atacó decretando: There is no alternative!