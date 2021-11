Violencia, Mujeres y Poder

“Siento la humanidad como una raza en retirada, un repliegue de lo humano en lo individual, un oscurecimiento del rostro. Un olvido no ya de Dios o del Ser, un olvido del otro humano o simplemente de lo humano”. Hugo Mujica

En ese contexto, el “otro” no existe, a lo sumo es un socio, aunque por lo general es un rival o un competidor que amenaza nuestros logros o posibilidades de éxito, al que hay que derrotar.

En una sociedad consumista y utilitarista, inspirados en un paradigma de acumulación, los poderosos del mundo han arrasado los recursos naturales, naciones, culturas, etnias, sexos, géneros, y amparados en el derecho de conquista, pusieron a su servicio todo cuando les convenía, cuando no, los aniquilaron.

La violencia contra las mujeres es un tema con muchas aristas y de dolorosa actualidad. Por ello la ONU destacó al 25 de Noviembre de cada año, como fecha para la eliminación de la misma, ya que el problema no es una cuestión menor, sino que anida profundamente en concepciones y creencias arraigadas por siglos.

En ese camino de ver y actuar la realidad, la mujer no puede estar ausente y no a través de leyes de cupo, actos conmemorativos de su día, confrontaciones o declaraciones internacionales, sino a partir de entender que un solo sector sin el concurso de todos, no podrá efectuar los cambios que el futuro de la humanidad está necesitando.