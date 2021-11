Argentina: Se cumplen 4 años del asesinato de Rafael Nahuel

En momentos en que hay un rebrote del discurso xenófobo, racista y anti indígena que nace en las usinas de las viejas y nuevas derechas, difundido y ampliado por los medios concentrados, no puede haber medias tintas, el Estado es responsable de que haya Justicia y es responsable de evitar que haya nuevos asesinatos.

Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) exigimos que se enjuicie y condene a todos los y las responsables, pero además creemos que este problema es mucho más profundo y abarca pero también excede a los circunstanciales gobiernos provinciales y nacionales y está fundado en el accionar de un Estado que promueve la concentración y extranjerización de la tierra, especialmente en la Patagonia y que continúa el genocidio que diezmó a los pueblos originarios para apropiarse de sus territorios ancestrales.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS